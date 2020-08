Atalanta-PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG affronte l'Atalanta Bergame mercredi en 1/4 de finale de Ligue des champions. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout !

On y est ! Après plusieurs semaines de préparation et deux finales de coupes nationales remportées, contre Saint-Etienne (1-0) et Lyon (0-0, 6-5 tab) , le PSG affronte l' Bergame ce mercredi, à Lisbonne, en quart de finale de la .

Contrairement aux éditions précédentes, la qualification se jouera sur un seul match, le format ayant été modifié en raison du Covid-19. Paris n'aura donc pas le droit à l'erreur s'il souhaite intégrer le dernier carré, et ainsi rencontrer l' ou le en demi-finale.

Match Atalanta-PSG Date Mercredi 12 août 2020 Coup d'envoi 21h00 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , le match Atalanta-PSG est diffusé sur la chaîne payante RMC Sport 1.

Chaîne TV Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

Le groupe parisien et la compo probable

Position Le groupe du PSG Gardiens Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka Défenseurs Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Colin Dagba, Juan Bernat, Mitchel Bakker, Abdou Diallo, Loïc Mbe Soh, Timothée Pembele Milieux Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Ander Herrera, Kays Ruiz-Atil Attaquants Pablo Sarabia, Eric Maxim Choupo-Moting, Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Arnaud Kalimuendo

La compo probable du PSG : Navas - Kehrer, T.Silva (c), Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Herrera - Sarabia, Icardi, Neymar

Plus d'équipes

Les principaux absents : Kurzawa (en reprise), Verratti (blessé), Di Maria (suspendu)