Atalanta Bergame - Gasperini a hâte de se frotter au Real Madrid

L'entraîneur de l'Atalanta Bergame est curieux de voir son équipe se frotter à "l'une des meilleures équipes du panorama européen", mercredi, en C1.

Quatrième de Serie A avec 43 points au compteur, l'Atalanta Bergame a répondu présent, dimanche, face à Naples. Les hommes de Gian Piero Gasperini l'ont en effet emporté 4 buts à 2. De bon augure avant le rendez-vous décisif face au Real Madrid, mercredi soir (21h00), en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

En conférence de presse d'après-match, Gian Piero Gasperini s'est dit satisfait de ce résultat et impatient de se frotter aux Madrilènes. "Cette victoire nous met assurément dans de bonnes conditions pour affronter le Real, avec un bon moral, même si ce sera un match d'un tout autre genre. Nous connaissons la valeur du Real, il est en train de revenir en force en Liga, il est deuxième à nouveau, beaucoup plus proche de l'Atlético", a d'abord confié le technicien transalpin, qui aime ce genre de challenges.

"Nous sommes curieux de les affronter"

"Ils gagnent beaucoup de matches, certains même avec quelques difficultés, donc nous allons affronter l'une des meilleures équipes du panorama européen, nous le savons. Nous sommes curieux de les affronter pour voir ce que nous pouvons faire face à eux", a ensuite ajouté l'entraîneur de l'Atalanta Bergame.

Ce week-end, le Real Madrid a profité du revers enregistré par l'Atlético Madrid plus tôt dans la journée face à Levante (0-2) samedi soir pour aller gagner au José Zorilla, l'enceinte d'un Real Valladolid, mal classé, pour le compte de la 24e journée de La Liga (0-1). Le Real, dont l'effectif est actuellement décimé par les blessures, évoluait sans Eden Hazard, Karim Benzema, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo, Eder Militao, Rodrygo et Federico Valverde, s'est contenté du minimum syndical.

"Pour l’équipe, c’était important de gagner en vue de la Ligue des Champions. Mais si tout le monde fait les efforts et court, c’est dur de nous mettre un but (...) Ça va être difficile contre l’Atalanta, ils jouent bien, mais il faudra faire notre jeu et on peut leur faire mal en contre-attaque", a pour sa part prévenu le gardien Thibaut Courtois.