Aston Villas-Manchester City (1-6) - Les Citizens déroulent, Aguero record

Manchester City s'est largement imposé à Aston Villa ce dimanche et Sergio Aguero est devenu le meilleur buteur étranger de la Premier League (1-6).

C'est un après-midi de rêve qu'a vécu ce dimanche avec une large victoire sur la pelouse d' et des joueurs offensifs qui ont soigné leurs stats, à commencer par un Sergio Aguero désormais meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League devant Thierry Henry.

Dès les premières minutes, les hommes de Pep Guardiola monopolisaient le ballon et étouffaient les Villans et c'est Riyad Mahrez qui trouvait le premier l'ouverture à la conclusion d'un exploit individuel depuis son côté droit (18e). L'Algérien signait ensuite un doublé après une mauvaise relance de la défense adverse et une finition clinique au coeur de la surface (24e).

C'était ensuite au tour de Gabriel Jesus et Sergio Aguero, alignés ensemble devant, de s'illustrer. Si le Brésilien manquait le cadre (26e), son compère Argentin marquait son premier but du jour sur un service de De Bruyne d'une belle frappe dans la lucarne opposée à l'entrée de la surface (28e). Le même De Bruyne trouvait ensuite Jesus d'un centre dont lui seul a le secret (sa 14e passe décisive !) pour le quatrième but des Skyblues juste avant la pause (45e+1), alors que David Silva avait frôlé le but sur coup-franc (37e).

La domination des champions en titre était totale et allait le rester en seconde période. L'occasion pour Aguero de dépasser définitivement Henry après un petit numéro dans la surface de réparation (57e). Gabriel Jesus avait ensuite plusieurs opportunités de s'offrir lui aussi un doublé mais butait sur Nyland (64e, 78e) ou ne cadrait pas malgré une situation très favorable (79e).

Mais c'est finalement Aguero, encore lui, qui aggravait une nouvelle fois le score à dix minutes du terme pour égaler finalement Frank Lampard avec 177 buts en (81e). L'ancien lillois El Ghazi sauvait l'honneur pour son équipe à l'entame du temps additionnel sur penalty après une faute de Gundogan sur Trezeguet (90e).

De quoi offrir la deuxième place aux Citizens après la défaite de Leicester contre , à 14 points de - qui compte un match en moins.