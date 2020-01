Premier League - Aguero dépasse Henry comme meilleur buteur étranger

Triple buteur contre Aston Villa, l'attaquant argentin a dépassé Thierry Henry comme meilleur buteur étranger de l'histoire du championnat anglais.

Titulaire ce dimanche sur la pelouse d' , Sergio Aguero est encore un peu plus entré dans l'histoire des Citizens et de la . Meilleur buteur de l'histoire du club (248 buts), il a inscrit ses 175e, 176e et 177e but en Premier League lors de son 255e match. Rien que ça.

Un chiffre loin d'être anodin puisque c'est désormais plus que le total d'un certain Thierry Henry en deux passages sous le maillot d' et qui faisait du champion du monde 1998 le meilleur buteur étranger de l'histoire de ce championnat (175).

175 - Sergio Agüero est devenu le 5e meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, égalant Thierry Henry et ses 175 buts. Il devient également à cette occasion le co-meilleur buteur étranger de l'histoire de la compétition. Kun. pic.twitter.com/GANHanlbwt — OptaJean (@OptaJean) January 12, 2020

Arrivé dans le nord de l' en 2011, l'Argentin a depuis remporté de nombreux titres et battu de nombreux records avec les Skyblues. Et donc un nouveau ce dimanche peu avant la demi-heure de jeu d'une belle frappe après un service de Kevin De Bruyne puis à la suite d'un exploit individuel en seconde période et enfin d'une frappe puissante sur un service de Mahrez. De quoi arriver à hauteur de Frank Lampard, quatrième meilleur buteur du championnat.

Le record absolu du nombre de buts en Premier League appartient à Alan Shearer avec 260 réalisations, devant Wayne Rooney (208), Andy Cole (187), Frank Lampard (177) et donc le génial Argentin.