Aston Villa - LOSC (2-1), Diakité maintient Lille en vie

En quarts aller de la Ligue Europa Conférence, le LOSC de Paulo Fonseca a essuyé une courte défaite sur le terrain d'Aston Villa (1-2).

Le LOSC est tombé pour la première fois de la saison en Ligue Europa Conférence. Alors qu’ils affichaient jusqu’ici un parcours sans faute dans cette compétition, les Nordistes ont concédé une défaite face à Aston Villa ce jeudi. La qualification est quand même largement jouable encore. Pour cela, les Lillois peuvent remercier Bafodé Diakité, auteur de la réduction du score à la 84e.

A Villa Park, et face à l’actuel cinquième de la Premier League, les Dogues n’ont pas été ridicules. Pendant longtemps, il leur a cependant manqué tout ce qui fait la force d'une équipe expérimentée, à savoir l’efficacité et la solidité. Une défaite rageante se profilait avant que Diakité ne réussisse donc à préserver l'espoir en cueillant avec succès un corner.

Emiliano Martinez a écœuré le LOSC

Les Anglais n’ont eu besoin que de 13 minutes de jeu pour prendre l’avantage. Comme le PSG la veille, Lille a été friable sur un corner avec un marquage laxiste sur Ollie Watkins. Le buteur anglais ne s’est pas fait prier pour reprendre le ballon victorieusement et lancer des siens.

A 0-1, Lille ne s’est pas démobilisé. Jouant avec entrain, les visiteurs ont eu plusieurs opportunités de recoller au score. Mais, ils ont buté sur l’ennemi juré numéro 1 des Français, en la personne d’Emiliano Martinez. Le dernier rempart argentin a neutralisé successivement Zhegrova (24e), Diakité (31e) et David (41e) dans des face à face. Une floppée de munitions gâchées et qui ont pesé lourd au coup de sifflet final.

Lille aurait pu faire mieux

Pour Lille, le plus grand regret résidera paradoxalement dans une occasion transformée. A la 65e minute, Gudmundsson a cru scorer d’une magnifique volée du gauche. Mais, à son grand désarroi et d’une manière assez inexplicable, sa réalisation fut invalidée pour cause de hors-jeu à la suite de la consultation de la VAR.

A ce moment-là, Lille avait déjà deux buts de retard au tableau d’affichage. A la 56e minute, l’Ecossais John McGinn avait breaké en faveur des siens en plaçant un tir rasant à l’entrée de la surface. Alors qu’il avait stoppé une grosse tentative de Leon Bailey quelques minutes auparavant (49e), Lucas Chevalier n’avait rien pu faire sur ce coup.

Le gardien international espoir aura quand même été décisif. Lui aussi est pour beaucoup dans le fait que les chances de Lille de disputer une première demi-finale européenne demeurent intactes. Au Stade Pierre Mauroy, jeudi prochain, il faudra sortir le grand jeu afin de renverser la vapeur. L’appui du public sera primordial pour espérer réussir cet immense pari.