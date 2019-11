ASSE, Puel apprécie l'état d'esprit du groupe

Le coach de l'ASSE a rendu hommage à l'état d'esprit de son groupe après cette victoire sur Monaco (1-0)

Les Verts sont toujours invaincus avec Claude Puel à leur tête. Grâce à un but de Bouanga à l'heure de jeu contre en clôture de la 12e journée de , ils intègrent le Top 8 du championnat. Puel, bien que perfectionniste, a salué l'état d'esprit de ses troupes.

ASSE-Monaco 1-0, Sainté freine l'ASM

« Je ne fais pas attention à la série (7 matches sans revers, toutes compétitions confondues). Quand on voit comment s'employer pour prendre des points et gagner des matches, on ne peut pas s'attarder sur la série. Si on ne peut pas nous prendre en défaut, c'est au niveau du caractère.", a dit le coach de l'ASSE en conférence de presse.

"C'est sympa de voir ce coeur dans ce groupe mais je ne cache pas que l'on doit progresser et prendre confiance avec le ballon. J'ai trouvé la seconde période bien meilleure. Au cours de la première, on se précipitait avec beaucoup trop de déchet même si nous avons eu quelques opportunités. Cela permettait à Monaco d'avoir de la maîtrise.", a-t-il encore analysé.

"C'est mieux de continuer à travailler avec des résultats. Si nous pouvons accompagner nos performances avec les points, c'est mieux pour la confiance. L'écoute est bonne de la part des joueurs. Ils doivent aussi avoir la sensation d'apprendre et de corriger. » a-t-il conclu.