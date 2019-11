ASSE-Monaco 1-0, Sainté freine l'ASM

L'AS Saint-Etienne s'est offert le scalp de l'AS Monaco pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 ce dimanche.

Seulement 2 minutes après le coup de sifflet initial, l'insaisissable Ben Yedder décale Henrichs sur la droite du rectangle, ce dernier tire en force sur Ruffier qui boxe des poings. Quelques instants plus tard, Lecomte devra se montrer décisif. Bouanga hérite du cuir au second poteau mais tergiverse et bute finalement sur le portier.

La première période est animée. Vers la demi-heure de jeu, Adrien Silva menace de nettoyer la lucarne de Ruffier d'une belle frappe tendue qui passe finalement à côté. Le score finira par se débloquer au coeur de la seconde période, vers l'heure de jeu, quand Hamouma remporte son duel face à Jemerson dans la surface asémiste puis bute sur Lecomte, bien sorti, mais le ballon revient sur Bouanga qui n'a plus qu'à en finir.

À 5 minutes du terme, sur une action initiée par Ben Yedder, Golovin remet pour Augustin qui ne parvient pas à cadrer.

En toute fin de rencontre, Adrien Silva hérite d'un ballon aux 18 mètres adverses mais rate sa tentative face à un Ruffier immobile. Puis, dans le temps additionnel, Aguilar est expulsé pour une faute sur Bouanga en position de dernier défenseur.