ASSE - Les poignants adieux de Robert Beric

Quelques heures après avoir quitté le Forez pour rallier le Chicago Fire FC, Robert Beric a adressé un long message d'adieux sur Instagram.

Samedi, c'est avec un pincement au coeur que les supporters de l'AS Saint-Etienne ont appris la nouvelle. Après plusieurs saisons de bons et loyaux services, Robert Beric, le chouchou du Chaudron, "s'apprête à rejoindre le championnat nord-américain dont la saison régulière s’ouvrira les 29 février et 1er mars prochains", avait écrit le club stéphanois via un communiqué officiel, quelques heures avant la rencontre de face au (3-2).

Dimanche, le désormais ex-attaquant des Verts a tenu à adresser un message d'adieux. Poignant. "Chers supporters, après 4 ans et demi passés à Saint-Etienne, le moment est venu pour moi de vous dire au revoir. Mon histoire à l’ASSE s’achève aujourd’hui et je m’en vais avec le sentiment d’avoir toujours tout donné pour cette couleur, le Vert, devenue si familière pour moi au fil du temps", a d'abord écrit Robert Beric, sur son compte Instagram.

"Nos chemins se séparent mais certainement pas nos cœurs"

Désormais joueur du Chicago Fire FC, le Slovène laisse derrière lui des souvenirs indélébiles dans le Forez, lui dont le destin a été intimement lié aux derbys face à l'Olympique Lyonnais. "Il était peut-être écrit que mon dernier but serait inscrit dans ce merveilleux stade qu’est Geoffroy-Guichard, à la dernière minute d’un derby qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Mon dernier frisson avec le maillot Vert sur les épaules, sans aucun doute le plus grand".

"Vous, qui constituez le Peuple Vert et rendez si spéciale cette ambiance dans le Chaudron, m’avez encouragé depuis mon premier jour dans le Forez. Pour votre soutien incroyable, votre bienveillance à mon égard et les innombrables marques d’affection reçues jusqu’à aujourd’hui, je tiens à vous dire MERCI. De la même manière, je tiens à remercier le Club, dans son ensemble, de m’avoir permis de faire partie de la grande histoire de l’AS Saint-Etienne. À partir de ce jour, nos chemins se séparent mais certainement pas nos cœurs. Le mien est devenu VERT et le restera pour TOUJOURS", a enfin confié Robert Beric. Un message qui en dit long sur la relation qu'il entretenait avec les supporters stéphanois, largement relayé sur les différents sociaux. Le chouchou s'en est allé.