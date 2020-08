ASSE - Claude Puel déjà agréablement surpris par Yvan Neyou

L'entraîneur de l'ASSE a été surpris par le niveau de jeu affiché par son milieu de terrain, arrivé sur la pointe des pieds en provenance du SC Braga.

Il est assurément la belle surprise de l'été du côté de l'AS Saint-Etienne. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance de la réserve du SC Braga, Yvan Neyou, prêté avec option d'achat dans le Forez, a rapidement fait étalage de ses qualités. Entré en cours de jeu lors de la finale de la face au , le milieu de terrain s'était même montré impressionnant face aux Franciliens. Une adaptation rapide qui surprend tout son monde, y compris Claude Puel.

"Qu'il affiche directement ses qualités ça, ça m’a étonné"

À l'origine de sa venue, l'entraîneur, qui a l'habitude de lancer des jeunes joueurs peu connus du grand public, a confié être le premier surpris du niveau de jeu affiché par sa recrue. Invité de RMC lundi soir, l'ancien technicien de l'OL ou encore de l'OGC Nice s'est félicité de voir Yvan Neyou à ce niveau.

"On ne pouvait pas s’attendre directement à une telle production de sa part. Il a été très bon dans tous les compartiments de jeu. Au niveau de la qualité, du talent qu’il a, ça ne m’a pas étonné. Mais qu'il affiche directement ses qualités ça, ça m’a étonné. Quand un jeune joueur débute, on ne sait jamais, avec l’émotivité et la pression, s’il pourra retranscrire tout cela de suite sur le terrain", a ainsi confié Claude Puel, qui attend désormais de son milieu une confirmation sur le long terme.

"Il s’est retrouvé en réserve à Braga, où les changements d’entraîneurs ne lui ont pas permis de débuter en équipe première. Je continuais à le suivre lors de ses matchs avec l'équipe B, et je le trouvais très intéressant sur un plan technique, et en matière d’intelligence de jeu. Ce qu’il a confirmé lors de son entrée en jeu face à Paris, et qu’il devra encore confirmer par la suite", a ajouté l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Avec l'arrivée d'Adil Aouchiche, le milieu des Verts pourrait avoir fière allure.