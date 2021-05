ASM - Niko Kovac : "On est toujours devant d'un point"

Malgré la défaite face à l'OL (2-3), l'entraîneur de l'ASM veut s'accrocher à la 3ème place. D'autant que son équipe reste en meilleure position.

Au terme d'un match riche en buts et en rebondissements, l'Olympique Lyonnais est allé s'imposer en Principauté (2-3) , dimanche soir, grâce notamment à un but tardif de Rayan Cherki. Grâce à ce succès capital, les Lyonnais reviennent à un point de l'AS Monaco au classement à trois journées de la fin du championnat. Pression ?

Interrogé par les médias en fin de rencontre, Niko Kovac, forcément déçu par cette défaite, entendait s'accrocher à la seule unité qui les sépare de Lyon. "Quand on perd un match, on est forcément déçu, mais je ne le suis pas tant que ça, parce que mes joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient. On a eu de meilleures occasions. On est malheureux parce qu'on a l'occasion de marquer le troisième but. C'est le football... Mais on est toujours devant d'un point. On a notre sort entre nos mains", a expliqué le Croate.

"Le titre se jouera entre le Paris-SG et Lille"

Si Lyon reste dans le rétroviseur, l'écart avec le LOSC, leader de la Ligue 1, est désormais de cinq points. Une avance trop conséquente pour parler de titre. D'ailleurs, l'ancien coach du Bayern Munich n'a jamais souhaité en parler. "Comme je l'ai déjà dit, maintenant que la quatrième place est acquise, on vise le podium. Je n'ai jamais parlé de titre. On a la possibilité d'être troisième. Le titre se jouera entre le Paris-SG et Lille. Je n'ai jamais regardé vers le titre", a-t-il rappelé face aux médias.

En fin de rencontre, une bagarre quasi générale a été à déplorer à Louis II. L'entraîneur de l'ASM n'a pas souhaité trop se pencher sur le sujet, mettant toutefois la faute sur les Lyonnais. "Je n'ai pas tout vu, mais après le coup de sifflet final, j'ai vu des discussions avec des joueurs de Lyon, et je ne dirai pas qu'on a commencé. Je ne vais pas entrer là-dedans. Si vous regardez les images, vous verrez que ce ne sont pas mes joueurs qui ont commencé. Ce sont des adversaires", a-t-il assuré.

"Je ne veux pas parler de l'arbitrage. Les images parlent d'elles-mêmes. À l'heure où je vous parle, mon joueur est dans le vestiaire. On s'occupe de lui parce qu'il est blessé. C'était pareil à Lyon (lors du quart de finale de Coupe de France) avec Sofiane (Diop, également blessé à la cheville)", a enfin pesté Niko Kovac. Sale soirée.