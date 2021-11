AS Rome : José Mourinho furieux après la défaite contre Milan

L'entraîneur de la Roma était passablement remonté contre l'arbitre de la rencontre, après la défaite de son équipe face à l'AC Milan, dimanche soir.

José Mourinho a écourté son intervention auprès des médias après la défaite de l'AS Rome face à Milan dimanche, le Portugais refusant de répondre aux questions sous peine de se voir infliger une exclusion du banc de touche. Le Portugais a subi sa première défaite à domicile dans sa carrière d'entraîneur de Serie A, dimanche soir.

Après plus de deux saisons, son équipe est tombée au Stadio Olimpico. Pourtant, la manière dont son équipe s'est inclinée face à l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic a laissé le Portugais furieux contre les officiels de la rencontre, en particulier contre l'arbitre Fabio Maresca, ce qui l'a amené à se défiler sèchement après le match.

"Compliments à Milan", a déclaré Mourinho à DAZN après le coup de sifflet final. "Je ne veux pas dire autre chose, car sinon je ne serai pas sur le banc de touche la semaine prochaine. Je suis en colère contre le manque de respect montré aux fans de la Roma. Nous n'avons pas bien joué, mais nous avons tout laissé sur le terrain. Nous avons ce respect, d'autres ne l'ont pas, et cela me met en colère. C'est tout", a ensuite ajouté l'ancien coach de Chelsea et du Real Madrid, passablement remonté.

Un match tendu marqué par les cartons

L'homme de 58 ans a été tout aussi bref lors de sa conférence de presse complète d'après-match, ajoutant simplement : "J'ai fait un effort et je n'ai pas attendu l'arbitre". Alors que la Roma a eu trois fois plus de tirs que son adversaire, le Portugais a été particulièrement lésé par ce qu'il a ressenti comme des sifflets trop sévères contre son équipe dans une rencontre indisciplinée. Avec une douzaine de cartons partagés entre les deux équipes et un Milan réduit d'un homme suite à l'expulsion de Theo Hernandez, l'arbitre Maresca a eu du mal à maintenir un rythme régulier dans la rencontre. Ce qui a poussé à bout l'entraîneur de la Roma, excédé par ce premier revers à domicile.

Le choix de José Mourinho d'éviter une déclaration controversée signifie qu'il sera probablement sur le banc de touche pour le dernier match de la Roma avant la pause internationale de novembre. Son équipe affrontera Venezia dans une semaine, pour compléter ses engagements en Serie A avant que ses joueurs ne partent pour la dernière fois en 2021. Mais avant cela, il aura l'occasion de prendre sa revanche sur Bodo/Glimt lorsqu'ils les accueilleront en Europa Conference League.