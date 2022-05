AS Roma, Mourinho : "Le Special One, c'est de l'histoire ancienne"

José Mourinho peut rentrer dans l'histoire du football mondial ce mercredi en devenant le premier technicien à remporter trois Coupes d'Europe différentes. Mais le Portugais en a parcouru du chemin depuis son premier succès européen avec Porto en 2003. Mourinho a écrasé le monde du football mais a également pris des claques et a appris à être moins arrogant qu'à ses débuts et notamment à son arrivée à Chelsea, après sa victoire en C1 avec Porto.

Le sage Mourinho

José Mourinho a déclaré que son surnom de "Special One" n'avait plus aucun sens et l'a qualifié d'"histoire ancienne". Mourinho a été surnommé le "Special One" après sa première conférence de presse en tant que manager de Chelsea. 'entraîneur portugais a pris le poste après avoir remporté la Ligue des champions avec Porto et a déclaré aux médias qu'il était un champion d'Europe et "une personne spéciale".

EXCLU - Julio César : "Mourinho veut faire taire ses détracteurs"

L'entraîneur de la Roma affirme qu'il a dépassé ce surnom, déclarant lors d'une conférence de presse : "L'histoire du Special One n'a aucun sens. C'est quelque chose qui a été dit au début de ma carrière. Mais, à mesure que vous progressez, vous grandissez et vous pensez davantage à aider les autres qu'à vous-mêmes. C'est donc de l'histoire ancienne pour moi. Demain, j'essaierai simplement d'aider les autres."

"La finale, c'est le jour des joueurs"

Mercredi, la Roma affronte Feyenoord pour disputer la toute première finale de la Ligue Europa de conférence. Mourinho a déjà remporté la Ligue des champions, la Coupe UEFA et la Ligue Europa lors de ses passages à Porto, Chelsea et Manchester United. Il pourrait remporter un quatrième trophée européen avec autant d'équipes si son équipe s'impose à Tirana.

AS Roma, José Mourinho : "La finale la plus importante de ma carrière"

L'article continue ci-dessous

"La finale est à 50-50 mais nous ferons de notre mieux pour la porter à 51-49 pour nous", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Cela doit se faire pendant le match, pas avant. Le travail qui précède la finale pendant plusieurs mois est la base de ces 90 ou 120 minutes. C'est le jour des joueurs, nous sommes juste là pour leur donner un petit coup de main. Jusqu'à présent, j'ai eu de la chance en remportant toutes mes finales européennes : mes joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans les finales que nous avons atteintes."

Il a ajouté lors de sa conférence de presse : "Nous sommes arrivés à la fin du parcours de cette saison : la première finale, la dernière journée du championnat nous a donné ce que nous méritions, c'était notre objectif l'Europa League. Ce dernier match n'a pas écrit l'histoire, mais a mis fin au travail d'une saison. Cette finale, en revanche, est l'histoire, la Roma y revient après de nombreuses années : quand on y arrive, il faut tout faire pour écrire l'histoire."