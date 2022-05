AS Roma, José Mourinho : "La finale la plus importante de ma carrière"

Le Special One va-t-il retrouver sa magie ? Double vainqueur de la Ligue des champions, avec Porto et l'Inter Milan, et de la Ligue Europa, avec Porto et Manchester United, José Mourinho peut décrocher la nouvelle Coupe d'Europa, la Conférence League avec l'AS Roma la semaine prochaine. Le club de la Louve sera opposé au Feyenoord et pourrait mettre fin à quatorze ans de disette pour l'AS Roma en cas de victoire à Tirana, avec une première Coupe d'Europe, hors Coupe des villes de foires, à la collection de trophées.

"On veut gagner car on a payé notre parcours en championnat"

En conférence de presse ce mercredi, à une semaine de la finale de la Ligue Europa Conférence, José Mourinho a avoué que cette finale serait cruciale pour lui et ses joueurs mais veut faire les choses dans l'ordre et pense au prochain match : "Cette finale, pour moi, sera la plus importante, mais avant cela il y a le match contre le Torino vendredi. Pour moi, jouer une finale est toujours important. On arrivera en jouant 15 matchs cette saison en Conference League, un parcours qu'on a payé en championnat. C’est pour ça qu’on veut gagner".

"Nous avons commencé en août, nous avons beaucoup voyagé, joué des matchs difficiles, surtout loin de chez nous. Jouer en Europe puis en championnat, presque toujours contre des équipes qui avaient une semaine pour se préparer, ça se paie en points (perdus). En regardant le classement, je passe immédiatement en revue les matchs de jeudi et les erreurs des arbitres", a ajouté le Special One.

"Un projet de trois ans à l'AS Roma"

José Mourinho est toutefois heureux de voir l'engouement qui survient dans la capitale italienne autour de la finale européenne de l'AS Roma : "Les gens ont du mal à se concentrer sur le match contre le Torino plutôt que sur la finale. Il y a une euphorie générale qui n'aide pas à se concentrer pour un match aussi important. Ce n'est pas facile, avec Pinto nous avons essayé de tout structurer du mieux que nous pouvions".

"Dans les rues, tu peux le sentir, les gens ne t'encouragent pas pour le Torino. Cela vient de la joie de jouer une finale, mais pour moi la priorité maintenant est le défi de vendredi. Je suis frustré de ne pas être cinquième, nous le méritions et avec un grand écart. Entre les arbitres et nos erreurs nous ne le sommes pas. Vendredi il faudra jouer sérieusement", a conclu le Portugais.

Arrivé l'été dernier, José Mourinho a confessé qu'il se voit bien rester à l'AS Roma jusqu'au terme de son contrat à savoir dans deux ans : "Il sera difficile de rester ici pendant 20 ans (rires, ndlr) comme Ferguson à Manchester United. J'ai signé un contrat de trois ans, le projet est pour trois ans. Après cette période, nous verrons comment le projet a évolué. Je veux définitivement rester pour les deux prochaines années".