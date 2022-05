EXCLU - Julio César : "Mourinho veut faire taire ses détracteurs"

José Mourinho cherche à faire taire ses détracteurs selon son ancien gardien, Julio César. L'entraîneur de l'AS Roma est sur le point de devenir le premier entraîneur à remporter les trois trophées européens. Après avoir remporté la Ligue des champions à l'Inter et à Porto, ainsi que l'Europa League à Manchester United, l'entraîneur au franc-parler a maintenant une chance de remporter la première UEFA Conference League.

"Mourinho est encore l'un des meilleurs entraîneurs au monde"

En larmes après avoir battu Leicester en demi-finale, l'ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham affrontera Feyenoord lors de la finale en Albanie. "Nous devons respecter les données et cela montre qu'il est encore l'un des meilleurs entraîneurs au monde", a déclaré Julio César en exclusivité à GOAL dans une interview organisée par Enterprise Rent-A-Car.

AS Roma, José Mourinho : "La finale la plus importante de ma carrière"

"Ces dernières années, les gens qui suivent le football n'ont pas eu un Mourinho qui a répondu à leurs attentes après ce qu'il a fait dans le passé. Quand vous ne voyez pas Mourinho gagner un trophée à la fin de la saison, les fans et les gens du football disent des choses négatives sur lui, mais cette saison, il a l'opportunité de faire taire ces gens quand ils parlent de lui", a ajouté le Brésilien.

Le premier entraîneur à remporter trois Coupes d'Europe différentes ?

"José Mourinho pleure après la demi-finale parce qu'il sait combien c'est important pour les fans. Après 30 ans, les fans de Rome peuvent profiter de ce moment pour apprécier de voir leur équipe dans une finale européenne. C'est un manager qui a gagné deux fois la Ligue des champions avec l'Inter et Porto et la Ligue Europa avec Manchester United. Je le connais très bien et je sais à quel point il voudra gagner la finale. Ce serait incroyable pour lui d'être le seul entraîneur à avoir remporté les trois compétitions européennes. Il peut entrer dans l'histoire du football européen", a conclu Julio César.

Totti veut convaincre Dybala de rejoindre la Roma

L'ancien numéro un du Brésil a joué sous les ordres de José Mourinho à l'Inter, où le club est devenu la première et la seule équipe italienne à remporter les trois trophées en une seule saison. Cette saison a fait entrer tous les joueurs et entraîneurs dans le folklore des Nerazzurri - aujourd'hui encore, ils ont un groupe WhatsApp intitulé "le triplé" où ils continuent d'échanger des messages, et César a détaillé son expérience de jouer pour Mourinho.

Quelle est l'histoire de Julio César avec Mourinho ?

"Quand vous vous entraînez sous Mourinho, il prend un joueur normal et peut lui faire croire qu'il est le meilleur joueur du monde", a déclaré César. "C'est un magicien. Quand j'étais son gardien de but, je pensais que j'étais le meilleur gardien du monde et je suis devenu le meilleur. Il prend un joueur et le rend plus fort qu'il ne l'est. C'est l'approche de Mourinho envers les joueurs. Il est incroyable et il entre dans votre esprit".

"J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de lui. Je me souviens d'un jour où je ne jouais pas très bien. Pour qu'il me pousse, pour qu'il me fasse croire que je suis l'un des meilleurs gardiens, il m'a dit que je pouvais être l'un des meilleurs au monde mais qu'aujourd'hui, je jouais comme si j'étais en Serie C... la troisième division. Il a cette façon de vous pousser parce qu'il croit en vous, de vous mettre un peu en colère, mais c'est sa façon de faire", a expliqué l'ancien de l'Inter Milan.

L'article continue ci-dessous

"Il avait aussi l'habitude de rire et de plaisanter avec nous quand nous nous détendions et nous avons notre groupe WhatsApp pour rester en contact. Quand Mourinho va à Milan et fait face aux fans de l'Inter, il n'est peut-être pas un Dieu mais un symbole pour les fans et ça pourrait être la même chose à Rome. Réussir ce moment pour les fans fait de vous un personnage important dans l'histoire du club", a conclu le Brésilien.

Enterprise Rent-A-Car

“Julio Cesar et Lloyd Griffith ont participé à la série 'Mission Keeper' d'Enterprise Rent-A-Car avant la finale de l'UEFA Europa League 2021/22. Vous pouvez visionner l'épisode 3 en intégralité ici.