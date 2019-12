AS Monaco - Roberto Moreno : "L’objectif est de gagner les matches"

Deux jours après sa nomination, Roberto Moreno a été présenté ce lundi en tant que nouveau coach de l’AS Monaco.

Deux jours après sa nomination, Roberto Moreno a été présenté ce lundi en tant que nouveau coach de l’AS . Présent au côté du vice-président Oleg Petrov, le technicien espagnol est venu exprimer sa fierté de prendre en main la formation princière. Il a aussi parlé des objectifs et de ses ambitions pour ce qui sera sa première expérience en tant qu’entraineur numéro un d’un club. Enfin, l’ancien sélectionneur de la Roja a parlé du style qu’il comptait mettre en place.

Sa méconnaissance de la

« Je ne connais pas aussi bien la que la , c’est sûr. Mais j’ai remarqué que le champion joue un football de possession. Je souhaite m’adapter aux caractéristiques du championnat. Je sais qu’avec l’aide du club, nous allons faire du bon travail, à commencer par samedi. Je n’ai aucune appréhension par rapport à la connaissance du championnat. Nous allons travailler pour le découvrir au mieux. »

Sa faible expérience comme entraineur numéro 1

« J’ai été neuf ans adjoint et cela implique de participer à tous les processus d’entrainement de l’équipe du haut niveau. La seule différence est que l’entraineur exposé était un autre que moi, mais j’ai participé à tous les succès de l’équipe. Là, je vais devoir communiquer plus, mais je suis à l’aise dans ce rôle et j’aime parler à mes joueurs. Je ferai tout pour que les supporters soient fiers de cette équipe. »

Les deux matches contre le PSG en janvier

« Le premier adversaire qui arrive ce n’est pas le PSG, mais Reims. Forcément, je veux gagner tous les matches. Il faut travailler. La situation est particulière, mais nous travaillerons ensemble pour donner le meilleur. Je veux gagner contre le PSG, mais pas que. »

Les objectifs pour la fin de saison

« L’objectif est de gagner les matches à commencer par samedi. Après, l’objectif de l’AS Monaco est de gagner le plus de matches possible, mais pour moi la phrase « nous voulons gagner » ce sont juste des mots. Tout le monde veut gagner forcément. Mon objectif est de faire un bon travail au quotidien, faire progresser les joueurs et c’est comme ça qu’on peut progresser. Oui, actuellement, nous sommes à 5 points de la Ligue des Champions, mais mon objectif de travailler chaque jour pour progresser. Et nos résultats seront la conséquence de ce travail. Donc je préfère ne pas parler d’objectif à proprement dit. »

Ses plans pour le mercato

« Ça serait un manque de respect pour les joueurs de dire quel secteur je veux renforcer. L’AS Monaco est une grande équipe de Ligue 1 qui doit rester à l’affut de toutes les opportunités. Si nous avons la possibilité de renforcer l’équipe actuelle, nous le ferons. Mais pour l’instant, je suis satisfait des joueurs qu’on a. »

Son système et son style de jeu préférés

« Le 4-4-2, ma tactique préférée ? Oui et non. Au final, les systèmes de jeu comptent peu. Ce qui compte c’est le style de jeu et les occupations de l’espace pour exploiter au mieux les qualités individuelles de chacun. Le système n’est pas une obsession. Il est difficile de voir le système clair d’une équipe une fois le ballon est en jeu. Je vais m’adapter mon jeu aux caractéristiques de mes joueurs. »

LIVE : Suivez la conférence de presse du nouveau coach de l'ASMonaco, Robert Moreno https://t.co/JFqkOxPhxS — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 30, 2019

L’état de ses relations avec Luis Enrique

J’ai passé neuf années exceptionnelles à ses côtés. Je le suis très reconnaissant. Mais, aujourd’hui, nous sommes à la présentation de l’AS Monaco. Ça fait 28 ans que j’entraine. J’ai commencé à 14 ans. Etre coach numéro un a toujours été mon rêve. Je suis reconnaissant pour mon passé, mais aujourd’hui je suis tourné vers l’avenir.

Fallait-il partir d’ pour s’émanciper ?

« Je ne le vois pas comme ça. Depuis la fin de ma mission comme sélectionneur, j’ai eu beaucoup de propositions. Je savais que je voulais entrainer au plus haut niveau. Il me fallait un projet qui soit en accord avec ce souhait. Et le projet que m’a présenté l’AS Monaco a été clairement le meilleur. C’est une grande équipe, dans un grand championnat et de bons joueurs. Et c’est le projet qui m’a proposé les meilleures conditions. Et j’ai senti que j’étais leur premier choix. C’est ce qui m’a motivé. Arriver à Monaco en Ligue 1 est une opportunité de progresser pour moi ».