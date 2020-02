AS Monaco - Roberto Moreno : "Je suis fier de mes joueurs"

Toujours à la recherche de sa 1ère victoire sur le banc monégasque, Roberto Moreno préfère retenir le positif de la prestation de ses joueurs à Nîmes.

"Je suis très content des joueurs qui ont été relancés. Jemerson, cela faisait un mois qu'il ne jouait pas, et il a été bien. Je suis aussi content de Badiashile qui était dans le même cas. C'est ce que je pense, vraiment. Maintenant j'ai besoin de gagner un match", déclarait Roberto Moreno, le nouvel entraîneur de l'AS , après l'élimination de son équipe en Coupe de France, face à l'AS Saint-Etienne, mardi soir (0-1). Pragmatique.

"Je suis fier de mes joueurs​"

Oui mais voilà, l'AS Monaco s'est de nouveau incliné samedi soir en , face au Nîmes Olympique (3-1), cette fois. Un nouveau revers, le quatrième en cinq matches pour l'Espagnol à la tête du club du Rocher, qui n'incite guère à l'optimisme. Bien au contraire, même.

Pourtant, force est de constater que l'ancien sélectionneur de l' , lui, se refuse à céder à la pression. Lequel a livré un discours positif au sortir de la rencontre, entre espoir et détermination. "Je n’ai aucune critique à faire sur l’arbitrage. C’est très difficile d’être arbitre et ils veulent bien faire. Je suis fier de mes joueurs, on a fait ce qu’on avait préparé avant les deux expulsions, et on a bien défendu après. On a eu trois occasions alors que c’est très compliqué avec deux joueurs en moins", a analysé Roberto Moreno en conférence de presse, après la défaite face aux Crocodiles, marquée par les expulsions de Tiémoué Bakayoko et Gelson Martins.