AS Monaco - Radamel Falcao attendu dimanche à Galatasaray

D'après les informations de France Football, l'attaquant Radamel Falcao, sur le départ depuis le début de l'été, serait attendu dimanche à Istanbul.

Comprenant mois d'épisodes et ayant été moins médiatisées que celles de Neymar au , les envies de départ de l'attaquant Radamel Falcao ont elles aussi accouché d'un vrai feuilleton cet été, en Principauté. Mais fin de mercato imminente oblige, le dénouement se veut imminent. Et il semblerait que ce soit le Colombien, arrivé en 2013 à l'AS , qui aurait obtenu gain de cause.

En effet, à en croire les informations publiées par Football ce samedi, El Tigre serait attendu ce dimanche à Istanbul pour s'engager en faveur de , futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Radamel Falcao, un départ bien anticipé par l'ASM

Sous réserve de la traditionnelle visite médicale, Radamel Falcao s'apprête donc à connaître un nouveau challenge à l'âge de 33 ans et après avoir porté les couleurs de River Plate, Porto, Madrid, , et enfin Monaco durant sa riche carrière.

Si le départ de celui qui était le capitaine de l'équipe entraînée par Leonardo Jardim la saison dernière, durant laquelle il avait inscrit pas moins de 15 buts toutes compétitions confondues, constitue une perte évidente, force est de constater que l'AS Monaco s'y était préparée. Et pour cause, après les arrivées des attaquants Islam Slimani et Wissam Ben Yedder, le club du Rocher attend désormais l'ancien parisien Jean-Kevin Augustin.