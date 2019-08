OFFICIEL - Ben Yedder s’engage avec l’AS Monaco

L’attaquant international français Wissam Ben Yedder vient de parapher un bail de cinq ans avec l’AS Monaco.

C’est fait ! Wissam Ben Yedder est un joueur de l’AS . Ce mercredi matin, l’attaquant international français a lié son avenir à celui du club de la Principuaté. Arrivé du , il a signé un contrat jusqu’en 2024 du côté du Rocher.

Trois ans après l’avoir quittée, Ben Yedder (29 ans) effectue donc son grand retour dans le championnat français. Même s’il quitte la prestigieuse et tourne le dos à d’autres sollicitations (la Roma), l’ancien toulousain du choix qu’il a fait en rejoignant la formation princière. « Je suis très content de m’engager avec l’AS Monaco, a-t-il confié après avoir signé son contrat. J’ai senti une volonté forte de la part du club de me faire venir. J’ai choisi Monaco car je crois dans ce projet et je suis déterminé à faire tout mon possible pour aller au bout de nos ambitions communes (…) Je viens avec l’intention de prouver, comme toujours, mes qualités et avec l’envie de franchir un nouveau palier (…) Je veux remercier le Club pour la confiance qu’il me témoigne. C’est une très belle journée et le commencement d’une nouvelle histoire que j’ai maintenant hâte de débuter.»

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de @WissBenYedder 🇫🇷 en provenance du FC Séville. L’international français s’engage pour 5⃣ saisons.



https://t.co/t4KDqpwio3 pic.twitter.com/WEXMfz8b5M — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 14, 2019

Durant sa première expérience dans l’élite française, Ben Yedder avait inscrit 70 buts en 169 matches joués avec les Violets. Une moyenne de buts qui n’a guère baissé en , puisqu’avec le même total il est le quatrième meilleur réalisateur de l’histoire de Séville.

Rony Lopes fait le chemin inverse

Logiquement, l’ASM et sa direction sont aussi très ravies d’accueillir un buteur de cette qualité dans leur effectif. Avec l’incertitude qui règne autour de l’avenir de Radamel Falcao et vu le piètre visage proposé par l’équipe lors de son premier match du championnat, ce renfort ne pourrait faire que du bien au club octuple champion de . « Wissam est un joueur de grand talent, un attaquant complet, qui a prouvé à et Séville, mais aussi dans les compétitions internationales, tout son sens du but. C’est par ailleurs un joueur avec une mentalité exemplaire (…) Son arrivée est un moment important pour Monaco. Elle démontre notre volonté de bâtir une équipe ambitieuse pour atteindre les objectifs du Club », s’est félicite le vice-président Oleg Petrov.

Le prix de ce transfert n’a bien sûr pas été communiqué. Toutefois, et selon plusieurs concordantes, il tournerait autour de 30M€, sachant que le Portugais Rony Lopes a fait le chemin opposé en rejoignant l’équipe andalouse. Un transfert qui a été confirmé également par l'ASM.