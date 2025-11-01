AS Monaco - Paris FC : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un choc des extrêmes au Stade Louis-II ce samedi soir. D'un côté, l'AS Monaco, deuxième de Ligue 1 et en pleine renaissance sous la houlette de son nouveau coach, Sébastien Pocognoli. De l'autre, le Paris FC, promu ambitieux mais terriblement fébrile, qui produit les matchs les plus spectaculaires (et les plus riches en buts) du championnat.

La révolution Pocognoli a métamorphosé Monaco

En à peine trois semaines, le technicien belge a transformé une équipe en plein doute en une machine à gagner. Après avoir d'abord stabilisé la défense (deux clean sheets consécutifs), Monaco vient d'exploser offensivement en inscrivant cinq buts à Nantes. Porté par un Maghnes Akliouche retrouvé et un Ansu Fati déjà décisif, l'ASM peut même rêver d'égaler un record historique en Ligue 1 ce week-end. Le projet Pocognoli combine pressing haut à la Van Gaal et libération des créatifs : Akliouche retrouve la lumière, tandis que la jeunesse monégasque (Camara, Fati) s'affirme.

Le Paris FC, du spectacle et de la fébrilité

En face, le Paris FC est l'équipe de tous les paradoxes. Capable du meilleur, comme sa folle remontée face à Lyon en milieu de semaine (de 0-3 à 3-3), mais aussi du pire, avec la troisième défense la plus perméable du championnat (20 buts encaissés). L'équipe de Stéphane Gilli a du caractère, mais sa fragilité défensive chronique pourrait être lourdement exposée face à la nouvelle puissance de feu monégasque. Le club parisien, propulsé par les ambitions de la famille Arnault et Red Bull, s'appuie notamment sur Ilan Kebbal, révélation du début de saison, mais manque encore de consistance dans la gestion émotionnelle des matchs.

Le calvaire sans fin de Paul Pogba

Si l'ASM a retrouvé le sourire, le grand feuilleton de son mercato vire au chemin de croix. Le retour tant attendu de Paul Pogba est, une nouvelle fois, repoussé. Alors qu'il espérait enfin faire son retour, le champion du monde s'est blessé à la cheville à l'entraînement cette semaine. Pour un joueur qui n'a plus joué en match officiel depuis septembre 2023, ce nouveau coup d'arrêt physique, après une alerte musculaire il y a deux semaines, est un terrible coup dur. Le pari monégasque s'assombrit et le retour de la Pioche n'est désormais plus espéré avant la mi-novembre.

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Paris FC ?

La rencontre entre Monaco et Paris FC sera à suivre ce samedi 1er novembre 2025 à 21h sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de partout avec VPN

Horaire et lieu du match Monaco - Paris FC

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Louis II, Monaco

La rencontre entre Monaco et Paris FC se tiendra ce samedi 1er novembre à partir de 19h, heure française, au Stade Louis-II de Monaco.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Monaco

Pour cette rencontre, l’AS Monaco est privée de nombreux cadres. Paul Pogba, qui espérait faire enfin ses débuts sous le maillot monégasque, s’est blessé à la cheville jeudi à l’entraînement et est forfait. Denis Zakaria (adducteurs), Chrislain Matsima, Vanderson, Lamine Camara, Eric Dier, Caio Henrique et le gardien Lukas Hradecky sont également à l’infirmerie. C. Mawissa (ischios) et Golovin (cuisse) manquent aussi à l’appel. Aucun retour notable n’a été annoncé dans le groupe convoqué par Sébastien Pocognoli.

Infos sur l'équipe du Paris FC

Le Paris FC doit composer sans son défenseur belge Thibault De Smet, suspendu après son expulsion contre Lyon. Plusieurs blessés sont aussi à déplorer : Julien Lopez, Mathieu Cafaro, Sofiane Alakouch, Pierre-Yves Hamel et Nhoa Sangui sont tous forfaits. L’attaquant Nanitamo Ikoné reste incertain, sorti sur blessure contre Lyon et dont l’état reste à évaluer avant le coup d’envoi. Aucun autre suspendu signalé côté parisien pour ce déplacement sur le Rocher.

La forme des deux équipes

Précédentes confrontations

Classement