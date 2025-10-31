Le scénario se répète, inlassablement, et il en devient presque cruel. Alors que son nom était sur toutes les lèvres pour enfin faire son grand retour avec l'AS Monaco ce week-end, Paul Pogba a de nouveau vu son corps le trahir. Le champion du monde 2018, qui n'a plus joué un match officiel depuis septembre 2023, espérait mettre fin à deux années de galère. Mais le destin, encore une fois, en a décidé autrement. Une nouvelle blessure, un nouveau coup d'arrêt. L'histoire se répète, et l'inquiétude grandit.
L'interminable attente : le retour de Pogba encore repoussé
- AFP
Une entorse à la cheville, un retour encore repoussé
La nouvelle est tombée ce vendredi, via son entraîneur Sébastien Pocognoli. "Paul a été victime d'une blessure à la cheville hier à l'entraînement", a confirmé le coach monégasque, expliquant que "la cheville a un peu tourné". Si le verdict final n'est pas encore connu, l'absence est déjà actée pour le match face au Paris FC. L'objectif est désormais un retour après la prochaine trêve internationale, soit, au mieux, à la mi-novembre. Pour un joueur qui devait reprendre la compétition en octobre, le retard s'accumule.
- AFP
Un cercle vicieux psychologique et physique
Cette nouvelle blessure n'est pas un simple contretemps. C'est la confirmation d'un cercle vicieux qui semble s'être installé. Après une alerte musculaire aux quadriceps il y a deux semaines, cette entorse à la cheville intervient, à chaque fois, au moment précis où le retour semblait possible. Pour un joueur qui attend ce moment "depuis si longtemps", l'impact psychologique est immense. "Ce n'est pas facile, c'est ce qu'il m'a dit", a d'ailleurs confié son entraîneur, qui tente de "relativiser". Mais comment relativiser quand le sort s'acharne ?
- AFP
Le pari monégasque de plus en plus risqué
En signant Paul Pogba cet été, l'AS Monaco savait qu'elle faisait un pari. Un pari sur la capacité d'un immense talent à se reconstruire après deux années de chaos, entre suspension pour dopage et problèmes extra-sportifs. Mais le club de la Principauté misait sur un retour progressif et maîtrisé. Or, ces rechutes à répétition, sur des blessures différentes, posent une question de fond : le corps de Paul Pogba peut-il encore supporter les exigences du très haut niveau ?
- Getty Images Sport
L'espoir s'amenuise, le doute s'installe
Si le staff monégasque continue d'afficher son soutien, le pessimisme gagne du terrain. À 32 ans, après une si longue période d'inactivité, chaque nouvelle blessure est un obstacle de plus sur le chemin d'un retour qui s'apparente de plus en plus à un chemin de croix. Pogba lui-même, il y a quelques mois, se disait "fini, mort". S'il a depuis retrouvé sa détermination, ces coups du sort à répétition sont un test terrible pour sa force mentale. L'espoir de revoir un jour le grand Paul Pogba existe encore, mais il est de plus en plus fragile.