L'interminable attente : le retour de Pogba encore repoussé

Si le staff monégasque continue d'afficher son soutien, le pessimisme gagne du terrain. À 32 ans, après une si longue période d'inactivité, chaque nouvelle blessure est un obstacle de plus sur le chemin d'un retour qui s'apparente de plus en plus à un chemin de croix. Pogba lui-même, il y a quelques mois, se disait "fini, mort". S'il a depuis retrouvé sa détermination, ces coups du sort à répétition sont un test terrible pour sa force mentale. L'espoir de revoir un jour le grand Paul Pogba existe encore, mais il est de plus en plus fragile.