AS Monaco, Oleg Petrov fait le point sur les dossiers Bakayoko et Falcao

Le vice-président de l’AS Monaco a profité de la présentation de Maripan et Zagré, pour faire le point sur les autres dossiers du mercato.

L'AS continue de faire son marché. Après un début de mercato timide, le club de la Principauté s'est activé lors du mois d'août. La nouvelle paire d'attaquants de l'ASM a brillé la semaine dernière face à Nîmes, et ce vendredi, le club du Rocher présentait ces deux dernières recrues : Arthur Zagre et Guillermo Maripan. Mais au moins un autre joueur devrait arriver avant le 2 septembre. L'AS Monaco cherche encore et toujours un milieu de terrain, et le retour de Tiémoué Bakayoko est plus proche que jamais.

En conférence de presse, Oleg Petrov a très clairement laissé entendre que l’arrivée de Tiémoué Bakayoko était bouclée : "Nous attendions cette arrivée depuis longtemps. Nous le connaissons bien. Il est très solide et a de grandes qualités physiques. Il connaît le coach, le club et le championnat, il n’y aura pas de soucis pour son adaptation, ni de surprise". L'AS Monaco espère faire signer le milieu de terrain ce vendredi afin qu'il puisse jouer dimanche.

"Icardi ? Aucun commentaire"

L'article continue ci-dessous

Oleg Petrov a également commenté le futur de Radamel Falcao : "Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Il est encore trop tôt pour le dire, mais peu de choses ont changé. J’ai discuté avec Falcao, les autres joueurs et le coach. On comprend sa volonté mais on a aussi les intérêts du club à défendre. On étudie aussi d’autres solutions pour l’attaque, même si rien n’est figé à l’heure actuelle. Il reste encore deux jours mais ce n’est pas simple. Nous travaillons énormément dessus". Le Russe est apparu très gêné au moment de commenter la rumeur Mauro Icardi : "Je ne veux pas faire de commentaire pour l’instant. Ce n’est pas simple".

Oleg Petrov a bien évidemment introduit les deux recrues de l'AS Monaco : "Je présente nos deux nouveaux joueurs. Maripán a montré de belles choses avec d’abord l’Universidad Católica où il a remporté des titres puis avec le et Alaves. Il est puissant, athlétique, rapide. Je suis également attentif aux qualités mentales des joueurs, Guillermo a de la personnalité et je suis certain qu’il va apporter beaucoup en défense".

"Arthur Zagre représente la nouvelle génération, il fait partie de ces jeunes qui peuvent évoluer avec l’équipe première. J’ai aimé sa polyvalence, il est évidemment latéral gauche mais il peut nous aider à différents postes. Je suis très heureux de l’avoir avec nous. Arthur Zagre a beaucoup de potentiel et il apportera de nouvelles solutions au coach", a conclu le vice-président de l'AS Monaco. Le mercato n'est pas encore terminé du côté de la Principauté.