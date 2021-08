AS Monaco, l'heure du doute

Déjà distancé en Ligue 1, en ballotage défavorable en Ligue des champions, l'AS Monaco est dos au mur et joue gros face au Shakhtar Donetsk.

Où est passé le rouleau compresseur monégasque ? Niko Kovac doit se poser la question matin, midi et soir. Troisième de Ligue 1 la saison dernière, Monaco avait réalisé une seconde partie de saison fantastique avec quatorze victoires en Ligue 1 pour trois matches nuls et deux défaites. Des résultats qui ont permis au club de la Principauté d'accrocher une place pour les tours de qualification de Ligue des champions. Mais, hormis la double confrontation face au Sparta Prague, le début de saison de l'ASM est un véritable cauchemar.

Méconnaissable depuis le début de saison, l'AS Monaco est déjà distancé en Ligue 1. Avec un petit point marqué en trois journées face à Nantes, Lorient et Lens et un seul but au compteur, l'ASM pointe à une triste dix-neuvième place. De là à tirer la sonnette d'alarme, il n'y a qu'un pas. "C’est notre moins bon match de la saison. Nous ne nous sommes pas procurés énormément d’occasions. Cela me rappelle certaines situations de la saison dernière. Nous ne devons pas abandonner", indiquait Niko Kovac après le revers face à Lens.

Le Shakhtar, un premier tournant pour la saison monégasque

Après tout, le mauvais début de saison de l'AS Monaco en championnat peut s'expliquer par plusieurs facteurs et notamment le fait qu'en ce mois d'août, le club de la Principauté a tout misé sur la Ligue des champions. Problème, là aussi, Monaco n'est pas en position de force. Battu à domicile face au Shakhtar Donetsk, l'AS Monaco joue gros mercredi soir lors du match retour. L'ASM joue même sa saison sur ce match. En cas d'élimination, le début de saison de l'AS Monaco virerait à la catastrophe et tous les efforts réalisés l'an dernier pour accrocher la plus prestigieuse des compétitions européennes auront été vains.

L'AS Monaco n'est pas mort. Loin de là même. La qualification est encore accessible face au Shakhtar Donestk et en Ligue 1 si le PSG est d'ores et déjà hors d'atteinte, les concurrents directs de l'ASM pour une place sur le podium ont également perdu des points. Néanmoins, pour redresser la barre, les hommes de Niko Kovac vont devoir montrer autre chose dans les prochains jours et les prochaines semaines, et surtout, ils seront dos au mur lors de leur déplacement à Karkhiv pour y affronter le vice-champion d'Ukraine.

Une attaque en berne perturbée par une préparation tronquée

Si les hommes de Niko Kovac ont autant de mal depuis le début de saison c'est en partie dû à un secteur offensif moins flamboyant que l'an dernier. Et pour cause, Wissam Ben Yedder et Kevin Volland n'ont pas eu de réelles préparations et le payent sur le terrain. Revenus tardivement après l'Euro 2021, le Français et l'Allemand ont vite été lancé dans le grand bain pour assurer la qualification face au Sparta Prague. Certes, les deux attaquants ont aidé l'AS Monaco a éliminer le club tchèque, mais ils sont encore bien loin de leur meilleur niveau.

En sept matches, Wissam Ben Yedder n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. L'international français a délivré deux passes décisives, une dans chaque compétition, mais ne parvient pas à peser et à faire des différences comme à son habitude. Le capitaine de l'ASM n'a pas disputé le moindre match en entier et a même été géré en Ligue 1, avec seulement une titularisation, signe de sa condition physique encore loin d'être optimale. Même constat chez Kevin Volland. L'Allemand est un peu plus en réussite, avec un but en C1, et est légèrement en avance que son compère sur le plan physique, avec deux matches joués en intégralité. Pour autant, comme pour Wissam Ben Yedder, Kevin Volland va devoir montrer en puissance dans les prochaines semaines. Le salut de l'AS Monaco passe par là.

Des recrues en phase d'adaptation

Outre ces deux leaders techniques, le club de la Principauté a besoin de voir ses recrues sous un meilleur jour. Alexander Nübel est certainement le plus grand symbole du doute qui traverse actuellement l'AS Monaco. L'ancienne doublure de Manuel Neuer désigné numéro 1 devant Benjamin Lecomte, depuis parti à l'Atlético Madrid, est en difficulté. L'Allemand a encaissé quatre buts en cinq tirs cadrés en Ligue 1 depuis le début de saison. Son jeu au pied, réputé pour être l'une de ses forces, a déjà coûté des points et des buts à l'AS Monaco.

Myron Boadu, jeune talent néerlandais, n'a pas encore trouvé sa place en attaque. Inséré dans la rotation par Niko Kovac pour faire souffler ses deux attaquants en manque de condition physique, l'attaquant de 20 ans n'a pas su compenser le manque d'efficacité de ses coéquipiers. Imsail Jakobs et Jean Lucas, ont quant à eux, réalisés des débuts satisfaisants sans pour autant crever l'écran.

La saison dernière, Niko Kovac s'est appuyé sur un groupe très restreint et paye certainement le contre coup de l'effort fourni par ses joueurs lors de la seconde partie de saison. Même si certains cadres de l'AS Monaco sont émoussés, que d'autres ne sont pas encore prêts physiquement et que les recrues peinent à répondre aux attentes, le club de la Principauté doit relever la tête au plus vite, sous peine de ruiner toute une saison au bout d'à peine un mois de compétition.