Monaco - Diop : "On part en couilles"

Le jeune Sofiane Diop a eu des mots forts pour décrire la prestation une nouvelle fois très décevante de l'AS Monaco contre Lens (0-2).

Trois journées de Ligue 1 et toujours aucune victoire pour l'AS Monaco, qui n'a inscrit qu'un seul but au cours de ces trois rencontres. Battus par Lens ce samedi (0-2), les joueurs de la Principauté ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes après une nouvelle prestation clairement en-dessous des attentes.

"Il n'y a pas d'analyse. On a été bidons, a d'ailleurs lancé le jeune ailier Sofiane Diop auprès d'Amazon Prime au coup de sifflet final. On ne s'est pas créé d'occasion, on a eu une possession assez stérile. Donc il n'y a pas de conclusion.

"Les mots sont durs, mais on a besoin de tous travailler ensemble, de se remettre sur l'objectif du club. Car, là, excusez-moi du terme, on part en couilles un peu. C'est un tout. On doit tous y mettre un peu plus. On manque d'efficacité devant le but.

"On a le ballon, mais il nous manque énormément de choses pour marquer. Et il faut aussi féliciter Lens. Bravo à eux et à nous de nous remettre au travail."

Lui aussi interrogé par le nouveau diffuseur de la Ligue 1, Axel Disasi s'est pour sa part adressé à ses joueurs offensifs, en manque cruel de réussite depuis plusieurs semaines.

"En ce moment, ça ne nous réussit pas… Et puis on est tombés sur une bonne équipe de Lens, qui a joué son jeu. À mon sens, on prend deux buts qu’on aurait pu éviter, mais il faut rester positifs…

"On doit surtout travailler la finition, et tout de suite nous concentrer sur mercredi avec le retour face au Shakhtar. La qualification en Ligue des Champions pourrait nous faire beaucoup de bien en ce début de saison", a pour sa part tenté de positiver le défenseur central.

Après cette défaite, le club du Rocher va devoir rapidement se reconcentrer puisqu'une grande partie de sa saison se joue dès mercredi, en Ukraine. Les protégés de Niko Kovac ont en effet rendez-vous avec le Shaktar Donetsk pour tenter de renverser une situation mal embarquée et rallier la phase de poules de la Ligue des champions. Sans quoi, il faudra se contenter de la Ligue Europa.