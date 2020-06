AS Monaco, le coup de gueule d'Andrea Raggi

L'ancien défenseur de l'AS Monaco a ouvertement regretté la manière dont le club a géré le départ de certains joueurs cadres.

Une page de l'histoire de l'AS se tourne. Champion en 2016-2017 et présent dans le club de la Principauté lorsqu'il était encore en , Danijel Subasic a annoncé son départ de l'AS Monaco au terme de cette saison 2019-2020, lors de laquelle il était devenu remplaçant. Un départ par la petite porte pour l'ancien capitaine des Rouge et Blanc. Andrea Raggi a connu un destin similaire à celui de son ancien coéquipier lors de l'été 2019.

Arrivé en 2012 à l'AS Monaco alors que le club était encore dans l'antichambre de l'élite, le défenseur italien, âgé de 34 ans lorsqu'il a été libéré par l'AS Monaco, ne s'est pas vu offrir une prolongation de contrat et a quitté le club libre à l'été 2019. Le polyvalent défenseur italien a eu beaucoup de mal à gérer ce départ et ne l'a jamais caché, lui qui estime avoir tout donné pour l'AS Monaco. Dans un entretien accordé à Nice-Matin, Andrea Raggi a regretté le manque de respect et de gratitude du club dans la façon dont il a géré certains départs.

"On nous a jetés à la poubelle"

"Ça me fait mal de voir le club comme ça, je ne me retrouve plus dans ce qu'il dégage. Danijel Subasic vient de partir, c'est un monument de l'AS Monaco. Et il a eu droit à quoi ? Un "merci" sur lnstagram. Beckham, il fait 6 mois au PSG, il part avec les haies d'honneur. Subasic, Dirar, même moi, on a eu droit à quoi ? Pas même quelque chose au stade. Rien. On nous a jetés à la poubelle. Ça fait mal au coeur", a expliqué le défenseur italien.

"Oui, j'aurais aimé une autre fin. Vadim Vasilyev (directeur sportif à l'époque) m'avait promis que ça ne se terminerait pas comme ça.... Je ne suis pas Thiago Silva ou van Dijk (rires) mais on m'a souvent dit, Vadim et Jardim, que je ne devais pas m'inquiéter. Et aujourd'hui je suis rentré en , l'histoire s'est finie par un communiqué sur le site internet. C'est dur d'oublier quand on t'a tué comme ça, de tourner la page du jour au lendemain. Je le prends personnellement mais comment le prendre autrement ? Je l'aime ce club", a ajouté Andrea Raggi.

Avec le départ de Danijel Subasic, l'AS Monaco continue de tourner la page et ne compte désormais quasiment plus aucun joueur ayant eu un rôle lors de la conquête du titre de champion de durant la saison 2016-2017. Le club de la Principauté va continuer à dégraisser lors de l'intersaison, étant donné le nombre excessif de joueurs sous contrat dans le club monégasque, et espère retrouver les premières places du championnat de France dès la saison prochaine.