OFFICIEL - Danijel Subasic quitte l’AS Monaco

L’AS Monaco vient d’annoncer le départ de son gardien international croate, Danijel Subasic.

Après huit ans de bons et loyaux services et 292 matches joués, Danijel Subasic quitte l’AS . Le club princier a révélé cette information ce lundi. C’est un véritable cadre, et aussi le joueur le plus ancien de l’effectif monégasque qui fait ses valises.

Subasic était aussi l’un des derniers rescapés de l’équipe championne de en 2017 (en compagnie de Kamil Glik). En outre, il est le seul joueur de l’effectif actuel à avoir connu les affres de la (entre 2011 et 2013).

Le départ de Subasic (35 ans) était quelque peu prévisible, puisqu’il avait perdu sa place de titulaire depuis un bon moment au profit de Benjamin Lecomte. En 2019/2020, il n’a d’ailleurs joué qu’un match de .

L’AS Monaco annonce la fin de l’aventure avec @SubasicDanijel qui s’est imposé comme un acteur majeur des réussites de l’AS Monaco ces huit dernières années et l’un des meilleurs gardiens de l’histoire du club 🔴⚪️👏



𝙃𝙫𝙖𝙡𝙖 𝙫𝙖𝙢 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙟𝙚𝙡, 𝙢𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙎𝙪𝙗𝙖 ! — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 8, 2020

La direction monégasque lui rend hommage

Dimitri Rybolovlev, le président du club, s’est exprimé en personne pour remercier le vice-champion du monde pour les services rendus : « Je félicite Danijel pour son parcours exceptionnel avec l’AS Monaco. Il est arrivé au début du projet, lorsque nous étions encore en 2e division et a relevé, toutes ces années, de nombreux challenges pour contribuer aux grandes réussites de l’équipe (…) C’est un grand joueur qui a démontré ici toutes ses qualités sportives et une grande force de caractère. Je tiens à le remercier pour sa fidélité et pour tout ce qu’il a fait ici. Danijel sera toujours le bienvenu à l’AS Monaco. »

Subasic pourrait désormais rentrer dans son pays et sa ville natale de Zadar, lui qui n’a connu que l’AS Monaco à l’étranger.