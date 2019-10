AS Monaco - Leonardo Jardim : "Continuer à travailler pour continuer à gagner"

L'entraîneur de l'ASM était satisfait en conférence de presse après la victoire des siens à Nantes, mais avait à coeur de continuer sur cette lancée.

Vainqueur par la plus petite des marges face au FC vendredi soir (0-1), en ouverture de la 11ème journée de , l'AS a remporté son premier match hors de ses bases lors de cet exercice 2019-2020, signant au passage un second succès de rang qui lui permet de remonter au classement. Une victoire importante pour les hommes de Leonardo Jardim, sous le signe d'une solidité défensive enfin retrouvée. De quoi satisfaire le Lusitanien.

"Le plus important, ce sont les trois points"

"Je suis un passionné de foot : gagner 2-1, 3-2 ou 4-2 peu importe, l'important est de gagner. Si on prend un but, on doit en marquer un de plus que l'adversaire. Mais ne pas en prendre comme aujourd'hui, c'est positif. Toute l'équipe a bien défendu et fait preuve de caractère. Il faut continuer à travailler pour continuer à gagner", a analysé l'entraîneur du club de la Principauté en conférence de presse au sortir de la rencontre, saluant la bonne opération des siens.

"C'est important de gagner à l'extérieur, dans notre position on a besoin de marquer des points à la maison et aussi à l'extérieur. C'était un match difficile face à une belle équipe. La première mi-temps a été assez équilibrée et on a été meilleurs en seconde. Le plus important, ce sont les trois points", a ajouté Leonardo Jardim.

Progressivement, le club du Rocher se rapproche d'un niveau de jeu suffisant pour espérer retrouver les hauteurs du classement. Prochain test en championnat pour l'ASM ? Un déplacement sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne lors de la 12ème journée.