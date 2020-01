Arteta n’est pas pressé de recruter à Arsenal

Mikel Arteta, le manager d’Arsenal, a indiqué qu’il ne serait pas mécontent s’il gardait le même effectif jusqu’à la fin de la saison.

Mikel Arteta, le manager d’ , a fait le point sur le mercato ce mercredi. Le technicien espagnol a assuré qu’il n’avait rien à annoncer, et qu’il n’était pas impossible que la situation reste en l’état jusqu’à la fin du mois de janvier.

« On peut faire venir des renforts oui, mais il faut trouver la bonne recrue, dans le bon contexte pour que nous puissions être compétitifs et aussi que financièrement cela faisable. Réunir ces facteurs, ce n’est pas facile de nos jours », a indiqué l’ancien bras droit de Pep Guardiola.

Arteta a confiance en son effectif

Les Gunners souffrent de nombreuses défections en défense, mais leur coach est convaincu de pouvoir les surmonter : « Nous avons beaucoup de problèmes derrière, le fait que Calum ait été gravement blessé modifie nos plans. C'est ce que nous avons, la situation, ça peut arriver entre décembre et janvier, c'est très courant. Nous devons faire avec. Nous devons mettre 11 joueurs sur le terrain samedi et je suis sûr que nous le ferons. Ils feront de leur mieux et j'essaierai de sélectionner ceux qui, à mon avis, sont les mieux adaptés pour ce match ».

Enfin, Arteta a conclu en assurant qu’il était très satisfait de son effectif. « Je suis heureux de l’équipe que nous ayons et je crois pouvoir concourir pour ce que nous voulons, a-t-il tonné. Je veux garder les joueurs et obtenir le maximum des joueurs que je veux, mais si ce scénario change et que nous avons besoin de quelqu'un, je m'attends à ce que nous entrions sur le marché et essayions de résoudre le problème. »