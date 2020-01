Arsenal - Mesut Özil loue l'apport de Mikel Arteta

Le milieu offensif, en froid avec Unai Emery ces derniers mois, retrouve le plaisir de jouer sous les ordres de Mikel Arteta. Une renaissance.

C'était devenu un secret de polichinelle. À , les relations entre Unai Emery, désormais ex-entraîneur des Gunners, et le milieu offensif Mesut Özil, étaient devenues particulièrement compliquées, notamment du fait de la non utilisation de l'Allemand, longtemps resté écarté des feuilles de matches.

Depuis, Unai Emery a été remplacé par Mikel Arteta sur le banc, pour le plus grand bonheur du joueur allemand, redevenu un titulaire incontournable. Interrogé sur le site officiel du club londonien, le joueur a d'ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de son nouveau coach. Optimisme retrouvé.

"Concrètement, il nous fait revenir aux anciennes vertus d’Arsenal"

"Il peut nous montrer tout ce qu’il a appris au long de sa carrière. Il sait exactement ce que nous devons faire, et du coup, nous le savons aussi. Il nous pousse beaucoup. Il sait comment nous parler, comment nous impulser une attitude positive et nous faire devenir victorieux. Je peux voir qu’il a faim mais en même temps il garde les pieds sur terre et c’est une bonne caractéristique pour nous faire gagner", a d'abord déclaré Mesut Özil.

"Concrètement, il nous fait revenir aux anciennes vertus d’Arsenal. Se battre, avoir la possession, garder le contrôler du match, avoir la balle tout le temps. Ce sont les choses qu’il travaille avec nous et vous pouvez le voir, tout le monde sourit, rit, profite du moment. Je pense que c’est la bonne personne pour ce club", a-t-il déclaré ensuite. Reste désormais à prouver que lier la parole aux actes. Mais Arsenal semble sur la bonne voie ces dernières semaines.