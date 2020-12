Arteta : "La photo d'Arsenal est bien meilleure après la victoire "extrêmement importante" à Brighton"

Alexandre Lacazette a marqué à peine 29 secondes après avoir quitté le banc pour donner aux Gunners une seconde victoire consécutive à son équipe.

Mikel Arteta a déclaré que la victoire étroite d’ contre mardi était "extrêmement importante", la saison des Gunners prenant un teint différent après trois autres points. Après la victoire 3-1 contre le lendemain de Noël, Arsenal a maintenant remporté deux matchs consécutifs pour la première fois depuis les deux premiers matchs de la saison.

L’excellente frappe d’Alexandre Lacazette après la remontée en flèche de Bukayo Saka sur la droite a été le seul but alors que l’équipe d’Arteta est sortie du bon côté d’un match serré. Cette victoire a permis à Arsenal de se classer 13e de la , à neuf points de la zone de relégation et avec la première partie de tableau à portée de main. "Nous savons que nous avons eu du mal avec les résultats", a déclaré Arteta à Amazon Prime.

"Le fait que nous ayons gagné contre Chelsea a été un grand coup de pouce. Venir ici et obtenir une autre victoire était extrêmement importante. Je suis fier pour les garçons et heureux du résultat. Lacazette est dans un bon moment. Il est plein de confiance. Nous voulions changer l'équipe en seconde période et lui donner de la fraîcheur. Nous n'étions pas menaçants dans certains domaines", a ajouté l'Espagnol.

Potter : "Nous souffrons en ce moment"

"En seconde période, nous avions l'air beaucoup plus confiants et nous jouions plus en avant. Le meilleur remède est de gagner. C'est un monde différent et une histoire différente. L'image est bien meilleure", a conclu Arteta. Alors que 2020 tire à sa fin, Arteta réfléchit à une première année calendaire complète tumultueuse à l'Emirates Stadium. Ses premiers succès et sa victoire en sont maintenant des souvenirs lointains mais, à l'aube de la nouvelle année, l'Espagnol espère des temps plus positifs à venir.

"Pour n'importe quel manager, c'est déjà assez difficile compte tenu du contexte - ça a été un défi. J'ai souffert à certains moments mais j'ai des gens formidables autour de moi", a indiqué l'Espagnol. Alors qu'Arsenal s'est éloigné des trois derniers, la défaite de Brighton a laissé les Seagulls à seulement deux points de la zone de relégation. "Si vous ne marquez pas et qu'ils le font, alors c'est comme ça", a déclaré le manager Graham Potter. "Notre rythme de travail était vraiment très bon. Nous avons échoué et n'avons rien obtenu".

"Nous souffrons en ce moment. Le niveau auquel nous jouons, l'opposition a elle-même des qualités et peut marquer avec une seule occasion. Nous pensons que nous avons toujours bien performé. Nous avons participé aux matchs. Dans ce championnat, vous souffrez, mais vous devez rester ensemble. Il n'y a pas de matchs faciles dans cette ligue. Rien ne change de notre point de vue. Chaque match est un combat", a conclu l'entraîneur de Brighton.