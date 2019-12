"Arteta doit construite son équipe autour d'Ozil"

L'ancien ailier des Gunners, Jermaine Pennant, estime que Mikel Arteta, le nouveau coach de l'équipe, a tout intérêt à faire confiance.

Le manager d' , Mikel Arteta, devrait construire son équipe autour de Mesut Ozil, selon Jermaine Pennant, qui pense que le stratège allemand a reçu un "nouveau souffle".

Ozil s'est révélé être l'un des joueurs les plus controversés de la depuis qu'il a quitté le pour rejoindre les Gunners en 2013. Le milieu allemand de 31 ans est capable de dicter lui-même le rythme d'un match à travers ses capacités techniques hors norme, mais il a été constamment critiqué pour son attitude nonchalante et son manque d'effort sur le terrain. Sous Unai Emery, Ozil a vu son temps de jeu se réduire, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations sur son avenir à l'Emirates Stadium.

Le technicien espagnol a opté pour une approche tactique plus pragmatique que son prédécesseur Arsène Wenger, mais a finalement été relevé de ses fonctions en novembre après le mauvais début d'Arsenal pour la campagne 2019-2020. Le manager par intérim Freddie Ljungberg a rétabli Ozil dans le onze de départ, mais a fini par l'écarter à son tour lors de son dernier match en charge contre en raison de sa réaction de colère après avoir été remplacé lors d'une défaite 3-0 contre le 15 décembre.

Mikel Arteta, lui, n'a eu aucun souci à relancer le champion du monde 2014 pour son premier match sur le banc, et qui a vu Arsenal gagner un match nul 1-1 à le lendemain de Noël. Pennant espère que les fans d'Arsenal "verront l'Ozil depuis son arrivée au club", après une prestation encourageante au Vitality Stadium.

"Ils devraient construire [l'équipe] autour d'Ozil - il a retrouvé une seconde jeunesse, a déclaré l'ancien ailier des Gunners à Talk Sport. Quand il venait d'arriver au club, il était un joueur fantastique; il obtenait des passes décisives, il marquait des buts et tout le monde était stupéfait parce qu'il faisait. Puis Arsène [Wenger] est parti et Emery est arrivé et les choses se sont un peu dégradées pour lui. Alors maintenant, il a une nouvelle vie et j'espère que les fans d'Arsenal verront l'Ozil de ses premières années au club"