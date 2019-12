Allemagne, Neuer défend Özil

Le milieu d'Arsenal a quitté l'équipe nationale dans de mauvaises conditions, mais Neuer préfère se souvenir de moments plus heureux.

Manuel Neuer a défendu le bilan de Mesut Ozil avec l'équipe nationale allemande. Mesut Ozil a quitté la Mannschaft après leur sortie de la phase de groupes de la 2018, citant "le racisme et le manque de respect" comme facteurs dans sa décision et écrivant dans une déclaration: "Je suis allemand quand nous gagnons mais je suis un immigrant quand nous perdons." Neuer était l'un des nombreux joueurs qui ont fermement nié le racisme au sein du camp allemand au lendemain de cet épisode, mais il a maintenant pris la défense son ancien coéquipier.

Interrogé sur l'intégration au sein de l'équipe nationale et sur la façon dont il considérait la situation de Mesut Ozil avec le recul, le gardien du a livré son sentiment dans une interview accordée à Kicker : "Nous avons passé de belles années ensemble. Ce qu'il a toujours voulu, c'est s'amuser et jouer au football. Ce qui s'est passé hors du terrain n'a pas toujours été une chance".

"La critique fait partie du football"

Mesut Ozil a été la cible d'abus racistes en ligne après la Coupe du monde, tandis qu'il a également fait l'objet de nombreuses critiques lors d'une rencontre avec le président autoritaire turc Recep Tayyip Erdogan. Le meneur de jeu d' et Neuer, qui sont également passés par l'académie de Schalke ensemble et ont joué côte à côte en tant que jeunes, ont soulevé la Coupe du monde côte à côte en 2014. Neuer a également été interrogé sur les réseaux sociaux et si les critiques des fans étaient devenues plus extrêmes ces dernières années.

"La critique fait partie de notre profession, nous sommes nous-mêmes nos critiques les plus sévères. Après le match à Francfort (que le Bayern a perdu 5-1), nous sommes entrés dans le vestiaire et nous savions que ce que nous avions livré était un désastre. Nous savons ce qui se passe dans les tribunes. C'est différent des commentaires sur les réseaux sociaux. Dans le stade, les émotions positives et négatives en font partie. Je ne pense pas que le ton soit devenu plus rude", a indiqué Manuel Neuer.

"Les réseaux sociaux chez les acteurs du football ? Les entraîneurs l'utilisent de manière beaucoup plus détendue de nos jours que dans les premières années. Il y a encore des règles sur la façon de le gérer en tant que professionnel. Chaque joueur sait qu'il doit assumer lui-même sa responsabilité", a conclu le portier de la Mannschaft.