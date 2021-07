Arteta attend des recrues à Arsenal

Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a reconnu qu'il attendait de nouveaux visages au sein de son équipe londonienne.

Mikel Arteta s'attend à ce que "de nouveaux visages" rejoignent Arsenal lorsqu'ils participeront à la Coupe de Floride. Les Gunners se rapprochant en ce moment de leurs principales cibles de transfert telles que le défenseur de Brighton Ben White.

Goal a pu confirmer qu'un montant de 60 millions d'euros avait été convenu avec les Seagulls pour le recrutement de l'international anglais. D'autres recrues sont également convoitées et le manager espagnol espère que des deals seront bouclés pendant que lui et ses hommes seront en Amérique.

À la suite d'un match nul 2-2 en amical contre les champions écossais des Rangers à Ibrox, Arteta a fait part à Arsenal Media de ses plans immédiats : "Maintenant, un peu de récupération. Nous nous sommes entraînés très dur, avons joué deux matchs et maintenant nous allons voyager en Amérique la semaine prochaine. Nous n'avons eu aucune blessure, ce qui est vraiment positif la première semaine. Nous allons probablement voir de nouveaux visages arriver, donc que du positif".

Arteta satisfait de la progression de son équipe

Nuno Tavares, qui a rejoint Arsenal depuis Benfica pour un montant de 9 millions d'euros, a attiré l'attention lors de ses débuts contre les Rangers. Le défenseur portugais de 21 ans a été l'un des deux buteurs de la rencontre avec Eddie Nketiah.

Arteta s'est félicité de son rendement et celui de l'équipe. En même temps, il espère que sa formation va encore gagner en efficacité devant les buts. "Ça a été vraiment bien, a-t-il commencé par confier. Nous avons créé tellement d'occasions mais nous ne convertissons pas assez. Aujourd'hui, nous aurions dû marquer beaucoup plus de buts et avec la qualité des joueurs que nous avons à l'avant, ils doivent exiger beaucoup plus d'eux-mêmes. Mais au moins nous y arrivons, le processus devient beaucoup plus clair, beaucoup mieux. Sans ballon aussi, nous avons travaillé très dur et avons été très efficaces. Nous avons gagné beaucoup de ballons dans le dernier tiers du terrain, donc il y a beaucoup de points positifs à prendre."

L'Espagnol a ajouté: "Dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de la performance. Je pense que nous avons dominé le match, nous avons créé tellement d'occasions - j'ai compté environ huit ou 10 occasions nettes de marquer - mais ce match se joue dans les deux surfaces. Nous n'étions pas cliniques dans la surface adverse et nous avons encaissé deux buts sur deux corners, qui étaient les seules chances qu'ils avaient en dehors des contres. C'est beaucoup mieux que l'autre jour et vous pouvez dire que physiquement nous étions déjà meilleurs lors du deuxième match, l'organisation était meilleure, individuellement, ils ont mieux joué, mais j'ai vraiment aimé la compréhension collective du jeu et la façon dont nous avons exécuté beaucoup de choses sur lesquelles nous avons travaillé sur le terrain d'entraînement."

Arsenal devrait affronter l'Inter en demi-finale de la Coupe de Floride le 25 juillet. Sa rencontre d'ouverture de la saison 2021-22 de Premier League se jouera contre Brentford, le promu, le 13 août prochain.