Arsène Wenger savait que Serge Gnabry deviendrait une star

L'ancien entraîneur d'Arsenal regrette que l'Allemand ne se soit jamais imposé chez les Gunners, malgré un potentiel qui crevait l'écran.

Arsène Wenger a révélé qu'il était "très triste" lorsque Serge Gnabry a décidé de quitter en 2016. L'ailier allemand avait rejoint les Gunners en 2011 en provenance de , mais avait eu du mal à s'établir en équipe première, avec seulement 18 apparitions à son actif. Gnabry a rejoint définitivement le en 2016 avant de s'engager au un an plus tard. Depuis, le joueur de 25 ans n'a cessé de progresser chez les géants de la .

"Maintenant l'un des joueurs dominants en "

Il a d'ailleurs marqué un doublé crucial alors que le Bayern battait en demi-finale de la Ligue des champions mercredi (3-0), Arsène Wenger s'empressant de souligner la performance de son ancien protégé. "N'oublions pas Gnabry, je l'ai acheté à 15 ans à Stuttgart et il a été beaucoup blessé", a déclaré Wenger à beIN Sports. "Il est créatif, il sait marquer des buts, droitier, gaucher, bonne puissance, bonne pénétration, très, très intelligent avec le timing de ses courses. Sa tendance était d'être un peu trop facile (...) mais il a beaucoup mûri et est maintenant l'un des joueurs dominants en Allemagne", a ensuite ajouté l'ancien entraîneur d'Arsenal.



Le duo Gnabry - Lewandowski plus prolifique que celui de Ronaldo et Bale

Alors que Gnabry n'avait pas encore montré son plein potentiel en 2016 et était aux prises avec des blessures récurrentes, Wenger a révélé qu'il souhaitait désespérément que l'attaquant allemand reste à Arsenal. "Non, non, nous avions un accord avec lui, vous savez" dit Wenger. "Je l'avais prêté à West Brom et il n'a pas joué de match. Il est revenu, il a été blessé. Nous avons travaillé très dur avec lui pendant six mois et il est sorti avec l'équipe nationale allemande des moins de 21 ans, et le Bayern a conclu un accord avec le Werder Brême. Il voulait signer à la fin, il ne voulait pas prolonger son contrat (avec Arsenal) et j'étais très triste", s'est souvenu le technicien.

Bien que Wenger ait été impressionné par la performance de Serge Gnabry contre Lyon, l'ancien patron d'Arsenal a noté que la défense du Bayern devait se resserrer avant d'affronter le en finale de la dimanche. "Ils étaient trop ouverts ce soir pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain", a noté Wenger.