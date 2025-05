Arsène Wenger cash sur le Real Madrid, les mots forts

Arsène Wenger affirme que les joueurs d'élite sont désormais disposés à aller jusqu'au bout de leur contrat pour rejoindre des clubs comme le Real.

L'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, a affirmé que le transfert imminent de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid reflétait une tendance croissante chez les joueurs d'élite, qui ne réclament plus d'indemnités de transfert exorbitantes, mais préfèrent aller jusqu'au bout de leur contrat pour obtenir de meilleurs contrats ailleurs.

Alexander-Arnold a récemment confirmé sa décision de quitter Liverpool à la fin de son contrat et devrait devenir la dernière recrue gratuite phare du Real Madrid, un an après le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain dans des circonstances similaires.

Interrogé sur beIN SPORTS, Wenger a déclaré : « Je pense que cela illustre une nouvelle tendance dans le football : il n'y a pas d'indemnité de transfert pour les gros joueurs ; ils partent tous à la fin de leur contrat parce que les salaires sont très élevés. »

L'article continue ci-dessous

« Si vous voulez acheter Marcel [Desailly] maintenant, vous devez le payer tellement cher que vous ne pouvez plus vous permettre l'indemnité de transfert, alors que font-ils ? »

« Deux ans avant la fin d'un contrat, ils disent : "On veut t'acheter, on te verse ce salaire et on essaie de te faire une offre. Si ça ne marche pas, on revient l'année prochaine et si ça ne marche pas, on te prend gratuitement », c'est ce qu'ils ont fait avec [Kylian] Mbappé.

« Le Real Madrid a approché Alexander-Arnold il y a très longtemps. »

Alors qu'Alexander-Arnold est peut-être déjà mentalement à Madrid où il retrouvera Mbappé et son compatriote international anglais Jude Bellingham, Liverpool a encore trois matchs de Premier League à disputer avant la fin de la saison. Ils affrontent Arsenal dimanche avant de se rendre à Brighton et Crystal Palace.