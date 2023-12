Arsenal - West Ham : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Arsenal accueille West Ham United, jeudi, dans le cadre de la 19e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

Ouverte depuis mardi, la 19e journée de la Premier League anglaise suit son cours. Arsenal et West Ham United se donnent rendez-vous à l’occasion à l’Emirates Stadium.

Arsenal veut reprendre les commandes de la PL

Détrônés par Liverpool (42 points), mardi soir, grâce à sa victoire contre Burnley (0-2), les Gunners d’Arsenal vont tenter de reprendre les commandes de la Premier League avant la fin de l’année civile 2023. Pour ce faire, les hommes de Mikel Arteta, actuellement à la deuxième place avec 40 points, donnent rendez-vous aux Hammers dans leur fief de l’Emirates Stadium.

Pour leurs cinq dernières sorties en championnat, les Gunners sont sur une série de trois victoires, un match nul et une défaite. L’objectif est de se relancer, jeudi soir, contre West Ham après le nul contre Liverpool (1-1) lors de la précédente journée du championnat.

De son côté, West Ham United (7e, 30 points) tentera de rééditer les mêmes performances comme ce fut le cas lors de la précédente journée contre Manchester United (2-0). Comme leurs adversaires, les hommes de David Moyes sont sur une série de trois victoires, un match nul et une défaite pour leurs cinq dernières sorties en Premier League.

Horaire et lieu de match

Arsenal – West Ham

19e journée de Premier League

Lieu : Emirates Stadium

A 21h15 française

Les compos probables du match Arsenal – West Ham

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Odegaard, Jorginho, Rice – Saka, Jesus, Martinelli

West Ham : Areola – Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson – Soucek, Alvarez – Kudus, Ward-Prowse, Paqueta – Bowen

Sur quelle chaîne suivre le match Arsenal – West Ham

La rencontre entre Arsenal et West Ham United sera à suivre ce jeudi 28 décembre 2023 à partir de 21h15 sur Canal +. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.