Arsenal va-t-il piquer un champion d'Europe à Chelsea?

Alors qu'Enzo Fernandez se dirige vers Chelsea, Arsenal pourrait en profiter pour piquer un champion d'Europe à leurs rivaux.

Leaders de la Premier League, les Gunners cherchent toutefois à se renforcer pour lutter efficacement avec Manchester City pour le titre : si l'effectif est de qualité, il manque pleinement de profondeur sur certains postes clés. Celui de milieu central est un de ceux là car si Thomas Partey et Granit Xhaka sont assurément excellents, ils restent fragiles et leurs remplaçants ne sont pas au niveau (Mohamed Elneny est tout aussi fragile et Albert Sambi Lokonga est trop léger).

Un champion d'Europe en provenance de Chelsea?

Selon plusieurs sources diverses, Arsenal ferait officiellement partie des candidats à la signature de Jorginho en provenance de Chelsea. Le contrat du milieu de terrain italien expire cet été et aucune prolongation n'aura lieu puisque le club londonien ne compte plus sur lui : un départ cet hiver permettrait aux Blues de récupérer une indemnité de transfert.

La probable arrivée d'Enzo Fernandez à Chelsea en provenance de Benfica pousserait Jorginho encore plus loin dans la hiérarchie et accélérerait encore son départ lors de ce mercato hivernal. Le meneur de jeu reculé pourrait apporter au milieu d'Arsenal une expérience significative de titres (Ligue des Champions, Europa League, Euro) en plus d'une solution pour faire reposer les deux titulaires actuels.