Arsenal, Unai Emery demande plus de régularité pour accrocher le top 4

L'Espagnol a lancé un défi à ses joueurs alors que ces derniers essayent de refaire une série de victoires et retrouver leur meilleur forme.

Cinquième de Premier League avec un point de retard sur Manchester United, quatrième, Arsenal peut profiter du choc entre Liverpool et les Red Devils pour récupérer la dernière place qualificative pour la Ligue des champions ce week-end. Néanmoins pour garder cette place tant désirée jusqu'à la fin de saison, les Gunners seulement huitièmes à l'extérieur vont devoir hausser leur niveau de jeu loin de l'Emirates Stadium. En conférence de presse, Unai Emery a demandé à ses joueurs plus de régularité.

“Je pense que nous voulons aussi créer un bon sentiment avec nos supporters, une bonne ambiance ici, leur donner notre énergie, leur donner notre qualité et les deux est très important. Qualité, énergie et intensité, et je souhaite développer cette capacité au sein de notre équipe. Nous faisons, je pense ici plus que loin de la maison, mais la régularité est mon objectif avec cette équipe dans cette condition", analysé Unai Emery.

Une lutte à distance avec Manchester United et Chelsea

"Nous voulons beaucoup prendre cette intensité. Chez nous ici, nous avons créé cela, nous demandons à tous les joueurs d’appuyer, de pousser pendant 90 minutes et de donner à l’opposition 90 minutes difficiles, 90 minutes difficiles ici.“Nous l'avons fait ici contre BATE et nous avons beaucoup de matches, mais chaque match est un nouveau chapitre, un nouveau défi et dimanche, je préfère changer des joueurs si je sais qu'ils vont nous donner cette intensité dimanche. Habituellement, nous avons des joueurs qui n'ont pas joué dans le match précédent et qui peuvent nous aider dimanche", a ajouté l'Espagnol.

"Pour nous, la Premier League est la première compétition et nous nous battons avec Manchester United, avec Chelsea pour la même position. Dimanche ce sera encore un gros défi contre Southampton, ici, je veux me battre avec nos supporters avec régularité à chaque match et faire une grande performance et sur notre développement et c’est pourquoi dimanche est si important. Nous allons jouer après trois jours, ensuite nous rejouerons mercredi. Nous aurons donc besoin de tous les joueurs", a conclu l'entraîneur des Gunners.

En Ligue Europa, Arsenal a une nouvelle fois montré son irrégularité. Totalement friable et en manque de solution sur la pelouse du BATE Borisov, l'équipe d'Unai Emery a bien évidemment inversé la tendance devant son public. Si dans le cadre de la Ligue Europa c'est suffisant, en Premier League, les Gunners ne peuvent pas se permettre de laisser échapper des points à l'extérieur pour tenir le rythme imposé par Manchester United.