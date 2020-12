Arsenal - Thomas Partey, symbole malheureux de Gunners totalement perdus ?

La décision discutable de Partey de se diriger vers la touche après avoir reçu un coup face aux Spurs est un signe qui ne trompe pas pour Keown.

L'image de Thomas Partey quittant le terrain alors que doublait son avance dans le derby du nord de Londres est marquante. Dimanche, les Gunners ont fait le court voyage jusqu'au stade des Spurs, à la recherche d'une étincelle pour raviver ce qui est déjà devenu une saison délicate à gérer.

L'équipe de Mikel Arteta a certes eu la possession du ballon chez ses principaux rivaux, mais n'a pas été en mesure de la transformer en quelque chose de plus tangible. Jose Mourinho a organisé une nouvelle masterclass, le patron des Spurs voyant son équipe remporter une victoire 2-0 qui a consolidé sa place en tête du classement.

Keown admet que Tottenham semble être la vraie affaire de la saison en et certainement dans le nord de Londres, glissant de manière alarmante. L'ancien défenseur a déclaré que les Gunners, qui ont fait leur pire départ en 39 ans, continuent de se tirer une balle dans le pied avec la décision discutable de Partey de se diriger vers la touche après avoir reçu un coup. Une image qu'il considère comme un autre exemple de l'extinction de l'équipe d'Arteta, ne réalisant pas les bons choix.

L'article continue ci-dessous

"Un ballon perdu et c'était quatre contre deux en faveur de Tottenham"

Keown a déclaré au Daily Mail : "C'était un premier match de classe mondiale de Son Heung-min mais personne à Arsenal ne l'a testé. Avec le temps dont il disposait, il aurait pu sortir un rapporteur pour mesurer les angles du tir. Ensuite, le deuxième but de Tottenham était une copie du premier : Arsenal a perdu la possession en haut du terrain et a été puni au compteur. Thomas Partey était parti parce qu'il était blessé, et c'était un exemple du cerveau footballistique d'une équipe qui ne fonctionnait pas" , a-t-il pesté.

"Les deux arrières latéraux d’Arsenal, Hector Bellerin et Kieran Tierney, avaient volé vers l’avant. Du coup, un ballon perdu et c'était quatre contre deux en faveur de Tottenham. Où était la communication ? Arsenal s'est surengagé dans ce match et a encouragé l'opposition à rompre. Tottenham, quant à lui, était compact et a choisi ses moments pour bondir. Leurs deux milieux de terrain, Pierre-Emile Hojbjerg et Moussa Sissoko, n'ont jamais été trop éloignés de leurs défenseurs centraux" , a-t-il analysé.

"Arsenal avait 70% de possession mais les Spurs savaient quoi faire quand ils n’avaient pas le ballon. Ils ont mis un bouclier. Même Harry Kane avait plus de touches dans sa propre surface que celle de l'opposition. Les joueurs de Tottenham travaillent très dur et ont adhéré aux messages de Jose Mourinho. Ils sont en train de passer d'un groupe de gentils gars à une équipe de Mourinho" , a enfin ajouté l'ancien joueur d'Arsenal. Pour rappel, alors que les Spurs siègent au sommet de la , Arsenal, hors de sa forme, se retrouve à la 15e place avec seulement 13 points en 11 matchs. Une situation qui pourrait prochainement devenir alarmante...