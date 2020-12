Barça - Miralem Pjanic : "Il est clair que je veux jouer beaucoup plus"

Arrivé cet été à Barcelone en échange du Brésilien Arthur, Pjanic ne s'est toujours pas imposé en Catalogne. Une situation qui ne peut plus durer.

C'était l'une des opérations les plus discutées de l'été. Arthur à la , Miralem Pjanic à Barcelone. Un échange de bons procédés qui a conduit le Brésilien à prendre progressivement un rôle important du côté de la Vieille Dame, tandis que le Bosniaque attend toujours son heure en Catalogne...

En effet, Miralem Pjanic a très peu joué en championnat. Koeman lui préfère d'autres éléments et malgré son rôle de titulaire en , l'ancien du et de l'Olympique Lyonnais n'est pas une situation positive, lui qui s'attendait à être traité d'une toute autre manière à son arrivée au Barça lors du mercato.

"Je ne suis pas satisfait et je ne peux pas l'être"

Interviewé par Gazzetta dello Sport à la veille de ses retrouvailles avec la Juventus, en Ligue des Champions, le milieu de terrain n'a pas caché son mécontentement. "Dois-je jouer plus ? Oui, et c'est ce que je veux. Honnêtement, je ne comprends même pas la raison de cette situation. Il est clair que je veux jouer beaucoup plus. Je sais que je peux donner beaucoup, et quand l'entraîneur m'a remis en question j'ai toujours répondu, j'ai bien fait, j'ai joué de bons matchs", a-t-il pesté, amer.





"Je suis satisfait du club et de mes coéquipiers. Mes 9 années en ont été très belles et honnêtement elles me manquent. J'ai passé un très bon moment à la Roma et à la Juve, j'ai passé des saisons importantes. Maintenant, j'ai ce nouveau défi dans le plus grand club du monde. Et je dois revenir dans le jeu. C'est quelque chose de nouveau que je voulais essayer", a ensuite ajouté Miralem Pjanic, pour qui la marche semble actuellement trop haute du côté du .

"Je souhaite à la Juve le meilleur, mais demain nous voulons gagner"

Une situation qu'il ne saurait accepter en tant que compétiteur. "Je ne suis pas satisfait et je ne peux pas l'être, dans ma carrière je n'ai jamais accepté l'idée de ne pas jouer et je ne le fais même pas maintenant. On verra, je suis prêt, je m'entraîne bien et j'attends. C'est une situation très délicate qui ne me convient pas".

Mardi soir, il va donc recroiser la route de ses anciens coéquipiers au Camp Nou. Un affrontement forcément spécial pour lui, qu'il aborde toutefois avec détermination. "La Juventus est restée dans mon cœur, je les suis chaque fois que je peux. Le tirage au sort m'a fait plaisir, dommage que je n'ai pas pu jouer devant les supporters à Turin, mais il y aura d'autres opportunités. Je souhaite à la Juve le meilleur, mais demain nous voulons gagner". Andrea Pirlo et ses hommes sont prévenus !