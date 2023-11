Arsenal tente un coup en traître avec Kylian Mbappé

Arsenal a rejoint Liverpool dans la préparation d'un transfert potentiel pour la superstar du PSG, Kylian Mbappé.

Selon Duncan Castles du Daily Record, les deux géants de la Premier League ont commencé à "explorer les paramètres financiers et sportifs" impliqués dans la signature de Mbappe sur un transfert gratuit à la fin de la saison.

Le Français a été fortement lié à Liverpool à plusieurs reprises dans le passé. L'attaquant a ouvertement parlé de son admiration pour le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, qui partage une appréciation mutuelle pour le joueur du PSG et a essayé de le faire signer à Monaco en 2017.

Le Français est considéré comme le parfait remplaçant de Mohamed Salah, qui devrait partir à la fin de la saison.

Quant à Arsenal, FootballTransfers a révélé pour la première fois cet été qu'il réfléchissait à un transfert de Mbappé.

Les Gunners prévoient de recruter un attaquant de classe mondiale en 2024 et ont été associés à des joueurs tels que Victor Osimhen, Dusan Vlahovic et Ivan Toney.

Le contrat de Mbappé au PSG expire en juin 2024 et on s'attend à ce qu'il signe au Real Madrid sur un transfert libre.

Cependant, Castles ajoute qu'il n'est pas totalement exclu que Mbappe finisse par signer une nouvelle prolongation de contrat à Paris.

Castles explique que Mbappe a été impressionné par les changements opérés cet été au PSG, avec le départ de Neymar et Lionel Messi et l'arrivée de Luis Enrique, qui a ouvert une nouvelle ère avec des joueurs plus jeunes et plus enthousiastes.

Mbappé veut être dans un club la saison prochaine où il pense pouvoir remporter la Ligue des champions et le Ballon d'Or. S'il pense que c'est possible au PSG, il pourrait décider d'accepter l'option d'un renouvellement d'un an, avec la possibilité d'un contrat à plus long terme également sur la table.

Le Real Madrid, quant à lui, reste prudemment optimiste quant à la possibilité de signer Mbappe sur un transfert gratuit, mais ne se fait pas trop d'illusions, ayant été échaudé à de nombreuses reprises par le passé lorsque les contrats précédents de l'attaquant arrivaient à échéance.

L'été dernier, Mbappe a conclu un accord avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, pour renoncer à plus de 100 millions d'euros de primes de fidélité.

En échange, le PSG a accepté que Mbappe revienne jouer avec l'équipe.