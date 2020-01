Arsenal, Sokratis invite Lacazette à prendre plus d'importance en l'absence d'Aubameyang

Les Gunners seront privés de leur meilleur buteur pour les trois prochains matchs après son expulsion contre Crystal Palace.

Les joueurs d' doivent monter d'un cran et combler le vide laissé par Pierre-Emerick Aubameyang lors des trois prochains matches. C’est le point de vue du défenseur des Gunners, Sokratis, qui a soutenu la "machine à but" Alexandre Lacazette pour montrer sa qualité en l’absence de son partenaire d'attaque le plus prolifique du club. Pierre-Emerick Aubameyang manquera les deux prochains matches de championnat d'Arsenal contre Sheffield United et , ainsi que le match du quatrième tour de la à , après son expulsion contre samedi.

Mikel Arteta a admis que ce serait un "coup dur" d’être sans le capitaine d'Arsenal, qui a marqué 14 des 29 buts des Gunners en cette saison. Sokratis est bien conscient de ce qui manquera à Arsenal au cours des prochaines semaines, mais a mis au défi ses coéquipiers de prouver qu'ils peuvent s'en sortir sans l'international gabonais : "Aubameyang est un joueur très important pour nous", a déclaré le défenseur central. "Il est le capitaine de l'équipe".

Une saison en dents de scie pour Lacazette

"Mais le moment est venu pour les autres joueurs de faire preuve de qualité, de faire preuve de mental et d'aider l'équipe ainsi que l'entraîneur à faire son travail. Nous devons nous améliorer, intensifier et montrer que l'année n'est pas terminée et que nous devons nous battre pour cela". Alors qu'Aubameyang a été titularisé une fois de plus, Lacazette a connu un début de saison plus difficile. L’international français, élu joueur de l’année par Arsenal la saison dernière, n’a marqué que six buts lors de la campagne en cours et n’a pas encore trouvé le filet à l’extérieur en championnat.

Le dernier but de Lacazette est survenu lors du match nul 2-2 en face au le mois dernier, mais il a réalisé une passe décisive pour le but d'Aubameyang face à Crystal Palace samedi et a également eu une grande importance dans le but vainqueur de Reiss Nelson contre Leeds en FA Cup. Et Sokratis est convaincu que ce n'est qu'une question de temps avant que l'ancien lyonnais ne mette un terme à sa récente disette.

"C'est une machine. Une machine à but", a expliqué le défenseur. "Lacazette est un très bon joueur. Dans certains matches, à l'extérieur, vous ne pouvez pas voir ce qu'il peut faire. Peut-être qu'il a un peu de mal, mais nous devons également voir comment le match se déroule et quel gars il a derrière lui. Laca samedi était contre deux joueurs à chaque fois. Quand vous lui donnez le ballon, il est très difficile pour lui de faire le premier contrôle car tous les défenseurs sont forts. Je pense que Laca va de mieux en mieux. Je pense que c'est un très bon joueur, un joueur extrêmement important pour nous. Nous sommes avec lui à chaque fois, il est avec nous et nous montrerons ensemble à l'avenir beaucoup de choses".