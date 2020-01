Arsenal, Arteta content de compter sur Aubameyang

Mikel Arteta, le coach d’Arsenal, s’est dit très content des propos qu’a tenus récemment Aubameyang, concernant son attachement aux Gunners.

Alors qu’on le disait malheureux à , Pierre-Emerick Aubameyang a fait taire les rumeurs concernant son futur en exprimant son désir de poursuivre son aventure avec l’équipe londonienne. Des propos qui ont beaucoup plu aux fans de l’équipe, mais aussi à Mikel Arteta, le manager de cette formation.

« J'ai été très heureux de lire ces déclarations. Il sait exactement ce que je pense de lui et, évidemment, c'est un joueur énorme pour nous, a confié le coach espagnol à propos du buteur Gabonais. Mais pour le moment, nous sommes au milieu de la saison et nous n'avons rien discuté de plus à ce sujet au club. »

« Avec Aubameyang, nous sommes plus forts »

Y aurait-il une éventualité de prolongation en l’air pour l’ancien stéphanois ? La réponse donnée par Arteta : « Mon intention est évidemment de garder Auba parce que je sais que si nous gardons Auba avec nous, nous serons plus forts et plus proches de gagner des matches de football. C'est la seule chose que je sais ».

Prié de promettre qu’Aubameyang sera toujours un joueur d’Arsenal à l’entame du mois de février, le successeur d’Emery a répondu : « Je ne sais pas, nous n'en avons pas discuté de ça. Mais je suis convaincu qu'il est très heureux ici parce que c'est ce qu'il a dit dans les médias. »