Arsenal se concentre sur des prêts en janvier après les dépenses de l'été

Les Gunners ont été lié à un transfert pour le défenseur du Bayern Munich, Jérôme Boateng, à la suite d'une blessure à Calum Chambers.

se concentrera à nouveau sur le marché des prêts lors du mois de janvier alors qu'il cherche à renforcer son effectif au cours des prochaines semaines. Avec des finances restreintes à la même période l'an dernier, l'ancien entraîneur d'Unai Emery avait révélé que le club ne serait pas en mesure de faire des achats pendant le mercato d'hiver. En conséquence, seul Denis Suarez était arrivé. Le milieu de terrain offensif devait renforcer les Gunners pour la deuxième partie de la saison 2018-19, arrivant en provenance de Barcelone.

Et il semble que le nouvel entraîneur, Mikel Arteta, sera également incapable de verser de l'argent ce mois-ci s'il veut augmenter son effectif avant la seconde partie de la saison. Ayant effectué des transferts à hauteur de plus de 130 millions de livres sterling l'été dernier, Arsenal a investi financièrement même si le club affrontait à nouveau une saison sans . Et Goal a été informé que les dépenses coûteuses de l'été dernier signifient qu'il est peu probable qu'Arsenal fasse des achats au cours du mois de janvier, à moins qu'une opportunité qui se présente ne soit trop bonne pour être refusée.

Ils se concentreront plutôt sur la tentative d'apporter un ou deux ajouts en prêts pour stimuler l'équipe d'Arteta avant de desserrer à nouveau les cordons de la bourse au cours de l'été avant la saison 2020-21. Arsenal est à la recherche d'un défenseur central après la blessure au genou de Calum Chambers, qui est out jusqu'à la fin de la saison, lors de la défaite contre en décembre.

Calum Chambers, qui a comblé à la fois le poste d'arrière droit et de défenseur cette saison, a souffert d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sera indisponible pendant neuf mois. La blessure laisse Arsenal à court de choix défensivement, Hector Bellerin étant également aux prises avec un problème persistant aux ischio-jambiers et Kieran Tierney sera éloigné des terrains pendant deux mois supplémentaires alors qu'il se remettait d'une épaule luxée.

Mikel Arteta veut faire venir quelqu'un pour renforcer ses options en défense et il y a eu un intérêt pour Merih Demiral de la , mais le club de ne veut pas prêter son défenseur de 21 ans. Jérôme Boateng, en disgrâce au , a également fait partie des options mais ses problèmes physiques et le manque de temps de jeu cette saison inquiètent les dirigeants d'Arsenal. Le club du nord de Londres veut s'assurer que toute personne qui arrive ce mois-ci est prête immédiatement à aider l'équipe, avec les cicatrices du transfert malheureux de la saison dernière pour Denis Suarez toujours frais dans les mémoires.

S'exprimant après la victoire d'Arsenal 1-0 contre en lundi soir, Arteta a été interrogé sur une arrivée potentielle pour Boateng. Il a déclaré: "Nous ne parlons d'aucun transfert et nous travaillons sur quelques points. Lorsque le club aura quelque chose à dire, je vous le ferai savoir." Arsenal avait prévu de faire appel à un milieu de terrain central durant ce mercato pour remplacer Granit Xhaka, qui avait l'air certain de partir pour le après sa brouille publique avec les fans.

Mais Arteta a convaincu l'international suisse de rester au moins jusqu'à cet été et, avec Dani Ceballos maintenant à nouveau en forme après deux mois avec un problème aux ischio-jambiers, l'accent a été mis sur la recherche de renforts défensifs. Dayot Upamecano du est un objectif à long terme, mais un transfert cet été pour le défenseur central, qui est engagé jusqu'en 2021, est une perspective beaucoup plus probable, le club de évaluant le joueur de 21 ans à environ 59 millions de dollars.

Eddie Nketiah, quant à lui, devrait partir à nouveau en prêt dans les prochains jours après être retourné à Arsenal à la suite de son prêt avec Leeds. L'attaquant est désiré par plusieurs clubs de Championship, Bristol City étant le favori pour s'attacher les services du joueur de 20 ans pour le reste de la saison.