Arsenal, Saka traité de "bébé" par une ancienne star

Bukayo Saka a été critiqué pour avoir tenté d'obtenir un penalty pour Arsenal en fin de match contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

L'ancien attaquant de West Ham et de la Juventus, Paulo Di Canio, s'en est pris à l'international anglais après qu'il a confronté l'arbitre à la fin du match. L'ancien joueur de 55 ans estime que le joueur d'Arsenal a initié le contact avec Manuel Neuer et que la décision de ne pas accorder de penalty était la bonne.

Saka aurait pu viser le but vide s'il était resté debout, mais il a choisi de s'écrouler à quelques secondes de la fin du match.

"Un bébé sans expérience"

Outre cette action, Saka a fait un bon match devant son public et a marqué son quatrième but de la saison en Ligue des champions. Grâce à ses contributions, Arsenal se rendra en Allemagne à égalité avec le Bayern, qui est vulnérable sous la direction de Thomas Tuchel en 2024. Les joueurs d'Arsenal s'attendent à ce qu'ils se qualifient pour la prochaine édition de la Ligue des champions et se préparent à un match alléchant contre Manchester City ou le Real Madrid.

Lors de la retransmission de la Ligue des champions sur Sky Sports Italy, Di Canio a déclaré : "Il a fait un geste flagrant de la jambe vers Neuer, ce n'est jamais un penalty. Il ne s'est pas comporté comme un joueur expérimenté. Il s'est comporté comme un bébé sans expérience". Arsenal a mis fin à une série de trois défaites consécutives 5-1 contre le Bayern avec le match nul 2-2 à l'Emirates Stadium. L'ancien joueur de Tottenham, Harry Kane, a quant à lui inscrit son 15e but contre les Gunners sur penalty.