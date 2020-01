Arsenal passe à l'offensive pour Kurzawa

Diminué par plusieurs défections en défense, le club londonien s'active actuellement pour obtenir la signature du latéral parisien, Layvin Kurzawa.

œuvre actuellement pour finaliser la venue du défenseur du , Layvin Kurzawa. Une information que Goal est en mesure de confirmer.

Les Gunners sont en pourparlers avec les champions de afin de s'offrir le latéral gauche international et à qui il ne reste plus que six mois de contrat. Ces discussions sont à un stade très avancé, Arsenal espérant profiter du fait que le prix de Kurzawa soit au plus bas vu qu'il sera bientôt libre. Le club du nord de Londres essaye de réaliser la meilleure affaire pour celui qui avait rallié Paris en 2015 et pour un montant de 22 millions d'euros.

Avec le PSG, Kurzawa a remporté titres de champion, ainsi que trois Coupes de France et trois Coupes de Ligue. Cependant, il a été rétrogradé dans la hiérarchie des défenseurs au cours des derniers mois et a également subi plusieurs problèmes physiques, qui ont limité considérablement son temps de jeu. Mercredi soir, Kurzawa était, cela dit, titulaire à l'occasion de la victoire francilienne face à son ancienne formation monégasque (4-1). C'était sa 13e apparition de la saison, toutes compétitions confondues.

Arsenal, dont les finances limitées ce mois-ci, a identifié Kurzawa comme un joueur expérimenté et au rapport qualité / prix très intéressant compte tenu de sa situation contractuelle actuelle. Et son arrivée serait certainement une très bonne nouvelle pour Mikel Arteta, qui a vu ses options se réduire au poste d'arrière gauche en raison de multiples blessures.

La recrue estivale Kieran Tierney est indisponible depuis décembre en raison d'une luxation d'épaule et ne devrait pas revenir avant deux mois, tandis que Sead Kolasinac est en proie à des soucis musculaires à la cuisse. Le jeune ailier Bukayo Saka devrait le remplacer samedi sur le côté de la défense à quatre, à l'occasion du duel contre Sheffield United en .

Avant ce match, Arteta a été appelé à évoquer ces problèmes de blessures au sein de la défense. Il a confié : «Nous jouons avec des arrières latéraux qui ne sont pas des arrières latéraux. Ce sont des ailiers ou des milieux de terrain centraux et on ne peut pas se permettre d'en perdre, car nous n'avons pas d'options de rechange. Nous avons beaucoup de problèmes derrière et cela peut arriver entre décembre et janvier, c'est très fréquent. Nous devons faire avec. Nous devons mettre 11 joueurs sur le terrain samedi et je suis sûr que nous le ferons. Ils feront de leur mieux et j'essaierai de sélectionner ceux qui, à mon avis, sont les mieux adaptés pour ce match.»