Aubameyang aurait des envies d’ailleurs

L’attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, refléchirait sérieusement à la possibilité de quitter Arsenal.

Bien qu’attaquant numéro un au sein de l’équipe et possédant encore un an et demi de contrat, Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus très chaud pour continuer son aventure à . L’ancien stéphanois veut renforcer un club plus en adéquation avec ses propres ambitions, d'après ce que révèle The Mirror.

A 31 ans, le Gabonais est lassé de jouer les seconds rôles en , quand bien même ça lui assure des titres individuels comme celui du meilleur réalisateur du championnat. Il était confronté au même problème dans son ancienne maison de Dotmund et c’est pourquoi il est en quête d’un nouveau challenge. L’objectif est de pouvoir concourir régulièrement pour les plus grands trophées.

Parmi les clubs qui sont en mesure d’assouvir la soif des titres d’ "Aubame" il y a le . Et les Catalans ont justement été mentionnés avec les clubs pouvait accueillir le meilleur joueur africain de 2017. Les champions d’ veulent disposer d’une solution alternative en attaque et le Gunner répond parfaitement au profil ciblé.

Les chances de voir Aubameyang bouger dans un futur proche sont tout de même assez courtes. En effet, on voit mal comment Arsenal, avec toutes les difficultés qu’il traverse en ce moment, accepterait de se séparer de son meilleur buteur.