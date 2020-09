Arsenal - Mikel Arteta : "Je suis ravi des trois points"

L'entraîneur des Gunners était satisfait de la victoire de son équipe face à West Ham (2-1), samedi. Néanmoins, il voit des choses à améliorer.

Après sa belle victoire contre , a confirmé ce samedi en en disposant de West Ham à domicile (2-1). Eddie Nketiah est sorti du banc pour marquer le but victorieux à la 85e minute de jeu. Une réalisation qui permet aux Gunners de rejoindre et en tête du classement.

"Eddie peut faire ça chaque semaine​"

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, était forcément satisfait de ce résultat au sortir de la rencontre. "Je suis ravi des trois points. J'ai dit avant le match à quel point ce serait difficile avec leur façon de jouer (...) Nous avons rendu les choses encore plus difficiles dans les 15 premières minutes avec la quantité de balles que nous avons distribuées et les espaces ouverts que nous leur avons donnés pour les affronter", a ainsi déclaré l'Espagnol, dans des propos accordés à BBC Sport.

Nice​-PSG : avec Mbappé, et ça repart ?

Plus d'équipes

De plus, l'ancien adjoint de Pep Guardiola s'est félicité du visage offensif proposé par son équipe, et a salué le niveau affiché par Eddie Nketiah, encore décisif. "Nous avons créé de nombreuses autres situations. Mais nous avons donné trop d'occasions à l'adversaire dans le dernier tiers. Il y a encore beaucoup de choses dans lesquelles nous devons nous améliorer. Eddie peut faire ça chaque semaine. Il a faim et a une grande qualité pour marquer des buts", a analysé Mikel Arteta.