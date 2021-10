Arsenal : Mikel Arteta inquiet pour la santé mentale des entraîneurs

L'entraîneur d'Arsenal s'est confié sur les abus dont sont victimes les techniciens ces dernières années, prévenant les prochaines générations.

Mikel Arteta a prévenu que les entraîneurs pourraient tourner le dos à leur carrière par peur des insultes qu'ils recevraient. L'entraîneur d'Arsenal a eu sa part de critiques au cours des 18 derniers mois et a exprimé sa déception face au traitement réservé à Steve Bruce pendant son mandat à Newcastle, lequel s'est terminé cette semaine.

Après avoir été licencié par Newcastle mercredi, Steve Bruce a révélé dans une déclaration que le poste pourrait être son dernier dans le football en raison de l'effet que les abus des supporters ont eu sur lui et sa famille. Et Mikel Arteta, dont l'équipe affronte Aston Villa vendredi soir, pense que ce problème pourrait amener de plus en plus de managers - jeunes et moins jeunes - à choisir de ne pas poursuivre leur carrière dans le football. L'Espagnol a aussi relativisé, préférant retenir le plaisir ressenti.

"Le plaisir est si grand qu'il ne devrait pas vous arrêter"

"J'ai beaucoup d'amis qui suivent des cours et qui se demandent s'ils veulent être sur la sellette ou s'il vaut mieux être assistant ou autre chose. Et des gens qui ont déjà été managers. Les managers expérimentés envisagent de ne pas recommencer. Pour moi, cela ne peut pas être un obstacle, parce que vous avez peur du traitement que vous allez recevoir. Je pense que le plaisir est si grand qu'il ne devrait pas vous arrêter", a ainsi confié l'ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.

"Mais il est important que nous prenions un peu soin de l'environnement et que nous mettions les choses au bon endroit. Sinon, je ne pense pas que la situation s'améliorera. Je pense que ça va empirer si nous ne faisons rien", a ensuite ajouté le coach ibérique. Le manager d'Arsenal dit qu'il a exhorté tous ceux qui lui ont fait part de leurs inquiétudes sur la question des abus, à essayer de rester concentrés sur les raisons pour lesquelles ils ont voulu poursuivre une carrière d'entraîneur en premier lieu.

"Vous ne pouvez pas perdre votre concentration, votre passion et votre amour. La raison pour laquelle vous avez pris la décision de le faire en premier lieu. Si vous êtes affecté par chaque opinion dans la vie d'aujourd'hui, avec la facilité avec laquelle vous pouvez lire des choses sur vous-même, vous ne serez pas heureux dans ce que vous faites. Vous devez être capable de faire face à cela. Mais évidemment, nous pouvons aider à être capable d'y faire face", a enfin conseillé Mikel Arteta, qui sait de quoi il parle.