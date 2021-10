PSG : Mauro Icardi de retour à l’entrainement

L’attaquant argentin était de retour au Camp des Loges ce jeudi, après avoir marqué plusieurs séances à cause de soucis personnels.

Bonne nouvelle pour le PSG. Mauro Icardi a participé ce jeudi à une séance d’entrainement de l’équipe première et ce pour la première fois depuis presque une semaine. L’Argentin semble avoir enfin réglé ses problèmes de coupe avec la sulfureuse Wanda Nara.

N’ayant pas la tête au football, Icardi avait demandé à être dispensé des séances de dimanche et de lundi derniers. L’ex-Intériste avait aussi fait l’impasse sur le match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig.

D'attaque pour le Classique contre l'OM

Pour rappel, l’Argentin avait manifestément froissé son épouse et leurs chamailleries avaient été étalées au grand public via les réseaux sociaux. Samedi dernier, il s’était même rendu à Milan pour retrouver sa bien-aimée et tenter de recoller les morceaux. Son retour au club suggère qu’il est désormais enclin à se concentrer sur son métier, sans que l’on sache s’il y a vraiment eu réconciliation avec Wanda.

A présent, et vu qu’il a participé normalement à la session du jour, il se tient prêt pour retrouver sa place dans le groupe et disputer également le Classique de dimanche contre l’Olympique de Marseille.

Cette saison, toutes compétitions confondues, Icardi avait disputé 11 matches et inscrit 3 buts. En Ligue 1, il avait été titulaire à 5 reprises sur les 9 matches qu’il a disputés.