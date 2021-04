Arsenal - Mikel Arteta et Nicolas Pépé manquent d'explications...

Mikel Arteta et Nicolas Pépé avaient bien du mal à expliquer la fin de match totalement manquée des Gunners face au Slavia Prague (1-1), jeudi soir.

Longtemps trop brouillon et maladroit pour l'emporter, Arsenal a finalement pensé venir à bout du Slavia Prague, jeudi soir, en quart de finale de la Ligue Europa. En fin de rencontre, Nicolas Pépé a ouvert le score et pensait offrir la victoire à ses coéquipiers. Toutefois, c'était sans compter sur une égalisation concédée au bout du temps additionnel.



Au sortir de ce match nul particulièrement frustrant, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, avait du mal à accepter ce mauvais résultat. "On méritait plus sur ce match. On est déçu de concéder ce nul sur la fin. On n'aurait pas dû concéder ce corner et gagner ce match 1-0", a ainsi regretté le technicien espagnol au micro de RMC Sport.

"Ce sont des choses qui nous serviront pour plus tard"

"C'est assez récurrent ce genre de situation cette saison. Avec la qualité qu'on a, on aurait dû être décisif plus tôt. C'est important pour eux d'avoir marqué ce but à l'extérieur mais on est capable d'aller gagner là-bas", a ensuite ajouté l'entraîneur des Gunners, conscient que rien n'est joué pour la qualification dans le dernier carré.

Buteur en seconde période, Nicolas Pépé, l'ancien joueur du LOSC, avait lui aussi beaucoup de mal à s'expliquer cette fin de rencontre totalement manquée. "On avait fait le plus dur et puis on a reculé malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas fini, il y a encore un match retour", a déclaré l'ailier offensif pour RMC Sport.

"Ce sont des choses qui nous serviront pour plus tard, on va continuer à apprendre. On sait que là-bas c'est compliqué. Mais on a des qualités. On va se concentrer sur Sheffield (en Premier League ce week-end) et on se projettera après sur ce grand match", a enfin confié Nicolas Pépé. Bref, les Gunners ont tout gâché...